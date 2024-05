L’AC Ajaccio en roue libre à Rodez

Difficile de garder sous pression un groupe qui ne joue plus rien dans ce championnat de Ligue 2. Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, le constate journée après journée, et notamment lors des deux dernières rencontres face à Bordeaux (0-4) et à domicile face à Grenoble (1-2). 14 e du championnat, les Ajacciens n’ont plus rien à jouer et se déplacent ce vendredi soir (20h45), à Rodez, une équipe qui lutte encore pour la 4 e place et les play-offs. Pour Olivier Pantaloni : « On pourrait penser que ce match n’a pas grand intérêt pour nous, sauf qu’à Bordeaux, match où l’on a pris 4 buts, on n’était pas fiers, en tout cas moi je ne l’étais pas ! Aujourd’hui on va rencontrer une équipe qui a réalisé un excellent championnat, qui a beaucoup de qualités et qui mérite largement d’être là. Ils sont à la lutte pour la quatrième place, cela représente quelque chose d’important, on l’a vécu lors d’une saison quand nous avions fini 3es pour pouvoir aborder les barrages de la meilleure des manières. Rodez reçoit devant son public dans un match couperet, de notre côté nous n’irons pas la fleur au fusil, car sinon ça peut faire mal et je n’ai pas envie de ça. »



Tony Strata signe son premier contrat pro avec l’ACA



Avec une équipe qui semble à bout de souffle, le staff acéiste misera une nouvelle fois sur les jeunes issus de son centre de formation pour compléter un effectif, qui se réduit comme peau de chagrin, chaque journée un peu plus : « Nous avons beaucoup de jeunes du centre de formation qui montrent de l’envie et de la motivation sur le terrain. Cela amène de la concurrence, avec leur fraîcheur et leur envie comme lors de la fin de match à Grenoble, nos gamins s’accrochent et sont une source de motivation et tirent le groupe vers le haut ». Preuve en est le but inscrit par Anthony Fosse, en fin de match, face à Grenoble ou la signature du premier contrat professionnel pour Tony Strata, auteur d’une très bonne saison. Âgé de 19 ans, le jeune latéral rouge et blanc s’est engagé avec son club formateur pour une durée de 3 ans. Johan Cavalli, le coordinateur du club ajaccien justifie son choix : « C’est un diamant qu’il a fallu polir. Tony a eu sa chance et il a prouvé toutes ses qualités. Avec les professionnels, il a su montrer qu’il était capable d’être régulier dans ses performances. Il mérite amplement son contrat professionnel. C’est un joueur qui est complet, il a de l’énergie, de l’agressivité dans le bon sens du terme, il gagne des duels et sait ressortir les ballons. Tony dispose de toutes ses qualités ».



Olivier Pantaloni souhaite poursuivre l’aventure



Si l’effectif devrait être largement renouvelé la saison prochaine, Olivier Pantaloni, l’entraîneur en place, souhaite de son côté honorer la fin de son contrat (il lui reste un an de contrat avec le club ajaccien) : « Après le match de Rodez, nous garderons le groupe à l’entraînement pendant une semaine, afin de réaliser les entretiens individuels, de tirer le bilan de la saison et dans le but d’éviter une intersaison trop longue. Ce sera une semaine de football et de jeux ludiques sportivement, et une semaine pour être dans le travail de la saison prochaine. Je suis sous contrat et je souhaite honorer mon contrat ».