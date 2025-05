La voile sera sur le devant de la scène porto-vecchiaise à partir de vendredi et jusqu'à dimanche avec la version 2025 de l'Estivale Cup organisée par l'Ecole de Voile Grand Sud Plaisance. Une épreuve qui se déroule entre Porto-Vecchio, Bonifacio et le port sarde de Santa Teresa di Gallura. Dix-neuf voiliers habitables sont engagés dans cette Estivale Cup dont le coup d'envoi a lieu ce vendredi à 11 heures pour une première étape Porto-Vecchio - Bonifacio. Samedi matin les voiliers reprendront la mer pour se rendre à Santa Teresa di Gallura depuis la Cité des Falaises, avant le retour vers Porto-Vecchio programmé dimanche. Les jauges OSIRIS, Vellegiata et ORC seront à l'ordre du jour. lors des ces trois journées de navigation d'une longueur moyenne de 30 milles. Le classement général final sera établi sur le cumul des trois journées.