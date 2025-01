Cérémonie des vœux du préfet de Corse, Jérôme Filippini : « Ensemble, nous sommes capables du meilleur »

« Une année riche en événements. » C’est ainsi que Jérôme Filippini, préfet de Corse, a ouvert la cérémonie des vœux ce vendredi 10 janvier à Ajaccio. Revenant sur les temps forts de 2024, il a salué une île « forte et unie », capable de surmonter les épreuves et de briller sur la scène nationale et internationale.



L’organisation de la venue du pape, le relais de la flamme olympique ou encore des élections législatives menées « en un temps record » ont été évoqués comme autant de réussites marquantes de l’année écoulée. « Cette année, la Corse a brillé », a déclaré le préfet, rappelant l’engagement des élus et des acteurs locaux. Mais alors que Jérôme Filippini saluait ces succès, un drame est venu interrompre cette célébration : un meurtre venait d’être signalé. « Paradoxe », a-t-il commenté, avant de dénoncer une violence endémique qui continue de frapper l’île. « Cette violence n’est pas une fatalité. Il n’y a aucune raison d'en faire une maladie endémique, une tradition historique ou un marqueur sociétal de la Corse. L'île porte en elle les ressources qui peuvent lui permettre d’échapper à cette histoire », a-t-il affirmé, concluant par un appel solennel : « A viulenza basta ! »



Une feuille de route pour 2025

Le préfet a également évoqué les grands enjeux de l’année à venir, plaçant l’économie au cœur de ses priorités. Une cellule économique corse sera créée afin d’accompagner les entreprises locales. « Avec les partenaires économiques et institutionnels, nous nous réunirons une première fois le 27 janvier prochain, d’abord pour analyser la conjoncture, pour entendre les besoins des entrepreneurs mais aussi pour définir une méthode de travail », a-t-il précisé.



Autre axe majeur : le soutien aux projets de territoire portés par les collectivités locales. Jérôme Filippini s’est dit confiant quant à la capacité de l’État et de la collectivité à travailler de concert : « Ensemble et chacun dans son rôle, nous saurons unir nos efforts pour soutenir ces projets de territoire. »



« Ensemble, nous sommes capables du meilleur »

Pour clore son discours, le préfet a tenu à adresser un message d’espoir : « Ensemble, avec vous tous, nous sommes capables du meilleur, pas seulement un 15 décembre comme nous l’avons démontré une fois tous les deux-mille ans, mais chaque jour de 2025 si nous le voulons. »