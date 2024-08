Centuri : la 5ème édition des Rencontres du Cap c'est ce 24 aout

Entre dialogues littéraires et hommage à l’écrivain Alain Cadeo, cette soirée, soutenue par l’association U Punente, offrira un moment unique d’échanges autour de la passion des mots. Trois auteurs de La Trace et un invité spécial partageront leurs œuvres dans une ambiance conviviale et intimiste, fidèle à l’esprit d’amitié qui anime cette maison d’édition. "Notre maison se consacre à ceux qui, comme nous, cherchent autre chose," explique Jean-Philippe Lafont, éditeur chez La Trace. "Nous favorisons une relation privilégiée entre auteur et éditeur, sans pression de rentabilité à court terme. Seul l’enthousiasme à la lecture doit guider nos choix. La Trace, c’est avant tout une histoire d’amitié : entre auteurs, lecteurs, libraires et passionnés de littérature, d’art et de belles images. Nous n’éditons que ce que nous aimons vraiment."



À l’affiche de cette soirée, trois auteurs "maison" ainsi qu’un invité spécial. Philippe Moncho présentera Mirabelle, Bénédicte Rousset parlera de Promets-moi, Émile, et Valérie Van Oost évoquera Un ciel bleu comme une chaîne. L'invité d’honneur sera Gilles Zerlini, de l’Édition Maurice Nadeau, avec son ouvrage Guyane.



La soirée sera orchestrée par Nathalie de Baudry d’Asson, ancienne directrice de La Revue des Deux Mondes, sous le thème de "la Vie Intérieure". En parallèle, un hommage sera rendu à l’écrivain Alain Cadeo, fidèle participant des "Rencontres du Cap" et disparu en juin dernier. Auteur de plus de vingt ouvrages, il sera notamment évoqué à travers son dernier livre, Des Billets de contrebande, paru en mars dernier, dont les mots résonnent comme un héritage littéraire intemporel.