Centre-Corse : le Starlink de SpaceX au-dessus de nos têtes

Les trains Starlink, composés de nombreux satellites, ont d’abord créé des remous lorsqu’ils ont été vus dans le ciel peu de temps après leur lancement et ont été confondus avec des observations d’OVNI. Le train satellite Starlink est un spectacle spectaculaire, avec une série de points lumineux. Le satellite est lâché dans l’espace où, sans aucune interruption, il tournera en orbite autour de la Terre. Au fur et à mesure qu’un satellite Starlink se déplace, il déplie ses panneaux solaires et se couche pour résister à l’attraction de la gravité vers la Terre. Après cela, il pointera ses panneaux directement vers le haut et ses antennes directement vers la Terre pour communiquer des données/Internet à ses clients. Lorsqu’ils se déplacent à la même altitude et à la même vitesse, ces satellites tournent autour du globe en grappes, se déplaçant à l’unisson.





Qu’est-ce que SpaceX ?



Starlink est un système satellitaire développé par la société SpaceX d’Elon Musk en 2015 pour fournir une connexion Internet haut débit aux zones reculées en lançant des satellites à énergie solaire en orbite par lots. SpaceX prévoit de construire un total de 12 000 satellites, avec un potentiel d’extension à 42 000. La société a envoyé environ 4 500 satellites en orbite aujourd’hui qui fournissent des connexions Internet à 1,5 million de clients dans environ 50 pays et territoires.

Les 60 premiers satellites ont été lancés en 2019. Des entreprises spatiales privées, telles que SpaceX, ont lancé un nombre croissant de satellites en orbite.