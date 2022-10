Ce week-end place à la fête de la transhumance de Pietrosella

C'est un rendez-vous attendu. Dimanche 9 octobre se tient la 3e édition de la Fête de la transhumance de Pietrosella qui célèbre le retour des troupeaux des estives d'été. Une manifestation qui "a pour vocation de raviver la mémoire autour des traditions pastorales de notre île et notamment des temps de transhumances qui se déroulaient au village" explique la municipalité qui est à l'origine de l'événement qui réunit artisans, auteurs, chanteurs, bergers et a utres acteurs qui participent à fair e vivre les traditions artisanales, pastorales et plus largement, liées à la culture corse . Tout au long de la journée, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des métiers uniques et ancestraux. En effet, en plus de mettre en avant le pastoralisme, ce rendez-vous fait la part belle aux produits locaux et artisanaux. Les producteurs locaux et des artisans vous feront découvrir leurs meilleurs produits, mais cette fête sera aussi l’occasion pour la municipalité de faire découvrir son village historique et son patrimoine.



