Ce dimanche à Bonifacio, on court et on se colore pour la planète !

Devenue au fil des années un rendez-vous attendu du printemps bonifacien, cette course festive mêlant sport, musique et explosions de poudre multicolore – de l’amidon de maïs en réalité - réunira une nouvelle fois familles, groupes d’amis, sportifs du dimanche et amateurs d’ambiance conviviale, soit entre 350 à 500 personnes. Le principe reste inchangé : parcourir 5 km dans une atmosphère déjantée, rythmée par des animations et des jets de couleurs à chaque étape. « C’est une course qui n’en est pas vraiment une, parce qu’il n’y a pas de chrono et rien à gagner », expose Stéphanie Rideau, coorganisatrice de l’événement avec la skieuse acrobatique Ophélie David.



C’est surtout le message de la préservation de l’eau que la Color Planet souhaite faire infuser : « Un Français utilise 150 litres d’eau par jour en moyenne, mais ça c’est la partie visible », souligne Stéphanie Rideau. La partie invisible, c’est l’eau qui est utilisée pour produire notre alimentation ou fabriquer nos vêtements. « Et donc, on utiliserait au final l’équivalent de 4 000 litres d’eau par jour. » Si l’inscription à la Color Family est gratuite, elle nécessite tout de même une contrepartie écoresponsable : un appareil électronique ou électrique usagé. « Un ordinateur portable, c’est 36 000 litres d’eau. Un téléphone portable, c’est 6 000 litres d’eau, rappelle Stéphanie Rideau. Au fil des années, on a pu grâce à la Color Planet récolter pas mal d’objets que la municipalité de Bonifacio a ensuite emmenés à la recyclerie. »



Des personnalités seront présentes



Dimanche, les participants partiront du port de Bonifacio avant de monter en ville, passeront par Saint-Roch, longeront les falaises et redescendront au port, soit une boucle de 5 km. Ils élimineront la seule eau qu’ils ont le droit de gaspiller : leur sueur ! Pour les accompagner, seize musiciens assumeront l’ambiance musicale au rythme d’une batucada. Des personnalités seront présentes, tel que le skieur acrobatique Guilbaut Colas, le patineur de vitesse Thibaut Fauconnet, le triathlète Sébastien Tiberi, l’entraîneuse de natation synchronisée Manon Venturi ou bien les acteurs Piere-Marie Mosconi et Ange Barterga.



Color Planet, ce dimanche sur le port de Bonifacio. Inscriptions à partir de 9 heures. Départ à 11 heures.