Catherine Vautrin à Bastia pour poursuivre les "discussions entamées""

À l’issue de cette première journée de visite, certains élus et responsables locaux se sont dits « satisfaits » des échanges avec la ministre, qu’ils qualifient de « bienveillante », « chaleureuse », et « à l’écoute des problématiques corses. »





C’est le cas de Karina Goffi, présidente de l’UMIH Corsica (Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie) : « Nous avons discuté de plusieurs sujets importants : le crédit d'impôt, le PGE, le logement pour nos collaborateurs et la formation. La ministre a été à l’écoute. Elle a semblé vraiment au fait nos différents domaines de préoccupations . Nous espérons des initiatives rapides, positives et adaptées à divers métiers. Pour nous, le fait qu’il y ait des expérimentations sur l’île est un bon signe. Le fait qu'une ministre se rende rapidement sur notre territoire et échange facilement avec nous est très prometteur. »



Des propos confirmés par Dominique Antoniotti, président de la Fédération du BTP de la Haute-Corse : « Concernant le secteur du BTP, nous avons exposé nos problématiques, qui sont bien connues et qui ont été entendues par la ministre. Les enjeux continentaux sont clairs, mais il est essentiel que le dossier soit adapté aux spécificités locales. Nous avons du mal à maintenir notre niveau de construction, avec moins de 30 % des mises en chantier par rapport à la moyenne nationale, ce qui fait du secteur corse le plus en difficulté en France. Nous avons besoin de personnes qui comprennent nos spécificités insulaires, tant les avantages que les contraintes. Et cela semble être le cas avec la ministre Catherine Vautrin. Elle a pris note de nos problématiques, et nous verrons ce que cela donnera dans les semaines à venir. En tout cas, elle connaît bien le terrain et nos réalités. »