Castellare-di-Casinca : les travaux du giratoire de Saint-Pancrace avancent

Bonne nouvelle pour les gens qui empruntent chaque jour la route territoriale 10 sur la commune d’U Castellà di Casinca. Le carrefour qui se construit pas loin de l'église de San Pancraziu, au croisement avec la RD106, sera bientôt terminé.

Les travaux de construction de ce giratoire, mis en place pour répondre à une forte demande justifiée de sécurisation de ce croisement très fréquenté, sont entrés dans leur dernière phase. "A partir de jeudi 3 février jusqu’au jeudi 10 février, des travaux de chaussée seront réalisés de nuit avec une circulation en alternat. Les travaux de finition suivront début mars pour s’achever par la réalisation de la couche de roulement." explique la Collectivité de Corse dans un communiqué en invitant les usagers à la plus grande prudence dans les jours à venir.

Ce giratoire, réalisé en lieu et place du tourne-à-gauche qui dessert la plage d’Aghjone et le village de Castellà, fluidifiera la circulation et rendra plus surs les déplacements sur cet axe routier.