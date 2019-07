Caroline Lajus quitte le Lycée Polyvalent de Balagne pour le lycée de Corti

"Merci à vous tous ! Cette année, j'ai demandé ma mutation à Corti, car je désirais me rapprocher de mon village, Moltifau. Je suis arrivée il y a 22 ans. L'âge de mon plus jeune fils qui a toujours connu sa maman qui partait travailler au lycée de Balagne. J'ai intégré une équipe soudée, motivée, professionnelle et accueillante. Je suis très fière d'avoir intégré cette équipe et d'avoir travaillé avec vous tous mais aussi d'avoir participé aux si bons résultats obtenus par le Lycée de Balagne. Je me suis fait des amis indéfectibles. Merci merci à vous tous " concluait la professeure très émue.

Après avoir franchi une dernière fois le portail du lycée, la fête de départ s'est, joyeusement mais avec toujours autant d'émotion, poursuivie en ville.

À l'issue du conseil d'administration de l'année scolaire 2018-2019, une soirée de départ a récemment été organisée par l'équipe du Lycée Polyvalent de Balagne, pour leur collègue et amie Caroline Lajus, qui a enseigné durant 22 années dans l'établissement balanin.Une cérémonie ponctuée par une intervention pleine d'émotion de Caroline Lajus.