Cargèse : le bureau de Poste va fermer pendant deux mois pour travaux

Les habitants de Cargèse devront se passer de leur bureau de poste pendant deux mois. Située traverse Stephanopoli de Comene, La Poste fermera ses portes du mercredi 16 octobre au dimanche 15 décembre en raison de travaux de rénovation. Une fermeture qui risque de bousculer les habitudes des usagers, mais des solutions provisoires ont été mises en place pour éviter toute rupture dans les services.



Pour le retrait des lettres recommandées et des colis avisés, un point de retrait temporaire sera installé rue Marbeuf, à quelques pas du bureau principal. Ce local sera accessible du lundi au samedi, en matinée uniquement, entre 10h et 12h. Les clients pourront ainsi continuer à récupérer leurs envois sans trop de désagréments.



Cependant, pour les autres opérations postales et bancaires, il faudra se rendre dans les bureaux de poste environnants. Le plus proche, à Sagone, situé à une dizaine de kilomètres, sera ouvert toute la semaine, avec des horaires étendus du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h, et le samedi matin. Une option qui sera probablement la plus prisée par les résidents de Cargèse. Ceux qui le souhaitent pourront aussi se tourner vers les bureaux de Vico ou de Piana, qui offrent des horaires similaires.



En revanche, les habitués du distributeur automatique de billets situé à Cargèse devront prendre leurs dispositions. En effet, celui-ci ne sera pas réapprovisionné durant toute la durée des travaux. Il est donc recommandé d’anticiper les besoins de liquidités ou de se tourner vers les alternatives bancaires disponibles.

Ces travaux, "bien que perturbants pour les usagers, visent à améliorer les infrastructures du bureau de poste de Cargèse, dans une optique de modernisation des services." indique la dirécrtion de La Poste.



La réouverture est prévue pour le lundi 16 décembre, à temps pour les fêtes de fin d’année.