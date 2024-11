Cargèse fête Noël : découvrez le programme du marché de Noël 2024

Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, Cargèse se transforme en un véritable conte de Noël, avec son traditionnel marché de Noël qui s'annonce féerique et riche en animations. Situé dans le cadre pittoresque du théâtre de verdure, surplombant la mer et la tour d'Omigna, ce marché attire chaque année de nombreux visiteurs à la recherche d'authenticité et de convivialité.

Dès samedi à 10h, le marché ouvre ses portes avec une trentaine d’exposants qui proposeront des créations artisanales, des gourmandises de saison et des idées cadeaux. Des produits locaux, alliant savoir-faire traditionnel et originalité, seront à découvrir tout au long du week-end.



Les enfants ne seront pas en reste, avec un programme riche en animations. Samedi à 15h30, un défilé de la Sant’Andria, organisé par l’Assocciu Fiatu Paisanu, marquera le début des festivités. L’arrivée du Père Noël, prévue à 16h, sera un moment attendu par tous, suivie de la distribution de chocolats. À 16h30, un spectacle lumineux illuminera la place, avant de laisser place à un bal musette à 17h15.



Un programme festif et spectaculaire

L’un des moments forts de cette édition sera le feu d’artifice tiré depuis la plage du Pero, samedi à 19h. Ce spectacle pyrotechnique marquera la fin d’une première journée. Pour clore la soirée, le groupe Tarick Sonniu Cargèse animera le bal, avec en prime un veau à la broche pour régaler les gourmands.



Le dimanche, le marché poursuit sa programmation avec, à partir de 10h, de nouvelles animations, dont un spectacle de danse latine à 14h et des chants de Noël par les enfants de l’école de Cargèse. Une mini-ferme accueillera les plus jeunes, tandis que les adultes pourront se réchauffer autour d’un vin chaud ou d’un thé de Noël à la buvette. Les jeux pour enfants seront également de la partie, ainsi qu’une offre de restauration comprenant crêpes et autres délices.