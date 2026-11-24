(Photos : Gérard Baldocchi)

Je clos un chapitre, une page, parce que l’objectif était de retracer, pendant une année, la vie du pasteur de Corse. On avait commencé avec l’automne, on a poursuivi avec l’hiver, le printemps et on a fini avec l’été. À travers les saisons, j’ai raconté comment j’ai rencontré des personnes, des situations, des paroisses, des villages. Voilà, la vie corse. Pendant une année, quelque part, j’ai célébré la Corse à ma manière, à travers le regard d’un pasteur, d’un homme d’Église. Et j’arrive à la fin, au dernier petit volume. L’été, c’est le moment où il y a beaucoup de célébrations dans les villages. Je célèbre une messe le matin, une autre l’après-midi. C’est aussi un moment où on rencontre beaucoup de Corses qui vivent sur le continent. À la fin de cette aventure, parce que c’est une aventure en Corse à travers l’écriture et le récit, je me dis que c’est une page qui se tourne, mais après, l’histoire continue. Je vais écrire de nouvelles pages, mais par les rencontres. Il n’y aura pas de livre, mais il y aura une belle aventure qui continue à travers les rencontres.Je découvre la Corse, j’apprends de la Corse et je grandis avec les Corses. Ce sont les trois termes que je retiendrais. Quand on plonge dans la vie des gens, dans la vie des Corses, on apprend. Et finalement, c’est la mission d’un pasteur. Un homme d’Église ne peut pas rester loin de son peuple. Il doit plonger dans la vie de son peuple et il doit l’accompagner. D’ailleurs, Jésus le dit dans l’Évangile, le pasteur connaît ses brebis et les brebis connaissent leur pasteur. S’il n’y a pas de contact, il n’y a pas de connaissance. Cette proximité est une manière de mieux connaître et de mieux répondre, finalement, aux besoins du peuple. Ma vie, mon ministère passent par cette capacité de connaître les Corses, d’aimer les Corses. Je vous l’ai dit le premier jour de mon ordination, le but de ma vie, ce n’est pas de gérer, mais c’est d’aimer le peuple qui m’a été confié.Je cite plusieurs confréries auxquelles j’ai rendu visite lors de mes rencontres pastorales. J’en ai rencontré beaucoup. Mais à Moltifao il est vrai que quand je regarde le panorama du coin, il n’y a pas beaucoup de vitalité spirituelle. Là, il y avait une soixantaine de personnes, des jeunes, des moins jeunes. Alors je crois qu’il faut favoriser les confréries, car c’est une manière aussi de créer de l’espérance. Dans certains territoires où il y a beaucoup de vide et un côté un peu sombre et triste, il faut célébrer tout ce qui dit la vie. Quand on voit tous ces jeunes, que je vois aussi à Corte et un peu partout, qui se bougent, qui participent à la vie de l’Église, c’est magnifique. En Corse, les confréries ont un message à donner. Les confréries ne sont pas juste des clubs d’élite où on va se déguiser et défiler. Ce sont des réalités dans lesquelles on vit des valeurs, on nourrit les valeurs et on transmet les valeurs, surtout des valeurs d’humanité et de spiritualité. Leur message est toujours d’actualité. Leur rôle, c’est aussi de créer ce lien social, d’aller voir les gens. Certains sont engagés dans la vie politique, économique, spirituelle ou paroissiale. Ils sont donc entre la base et les responsabilités. Ce sont des corps intermédiaires qui peuvent apporter beaucoup de sérénité à notre société, avec le sens de la responsabilité.