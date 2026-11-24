Le cardinal Bustillo dédicaçait le dernier tome de ses Carnets Corses ce mardi soir à l'Oratoire Saint Roch à Bastia
(Photos : Gérard Baldocchi)
Vous publiez aujourd’hui le quatrième et dernier tome de vos Carnets corses. Avez-vous le sentiment de refermer un chapitre ou plutôt d’avoir posé les premières pierres d’une histoire qui continue à s’écrire avec les Corses ?
Je clos un chapitre, une page, parce que l’objectif était de retracer, pendant une année, la vie du pasteur de Corse. On avait commencé avec l’automne, on a poursuivi avec l’hiver, le printemps et on a fini avec l’été. À travers les saisons, j’ai raconté comment j’ai rencontré des personnes, des situations, des paroisses, des villages. Voilà, la vie corse. Pendant une année, quelque part, j’ai célébré la Corse à ma manière, à travers le regard d’un pasteur, d’un homme d’Église. Et j’arrive à la fin, au dernier petit volume. L’été, c’est le moment où il y a beaucoup de célébrations dans les villages. Je célèbre une messe le matin, une autre l’après-midi. C’est aussi un moment où on rencontre beaucoup de Corses qui vivent sur le continent. À la fin de cette aventure, parce que c’est une aventure en Corse à travers l’écriture et le récit, je me dis que c’est une page qui se tourne, mais après, l’histoire continue. Je vais écrire de nouvelles pages, mais par les rencontres. Il n’y aura pas de livre, mais il y aura une belle aventure qui continue à travers les rencontres.
Ces quatre ouvrages retracent une année de votre vie pastorale au fil des saisons et des rencontres. Lorsque vous regardez le chemin parcouru, qu’est-ce qui vous frappe le plus ? Ce que vous avez découvert de la Corse ou ce que la Corse vous a appris de vous-même ?
Je découvre la Corse, j’apprends de la Corse et je grandis avec les Corses. Ce sont les trois termes que je retiendrais. Quand on plonge dans la vie des gens, dans la vie des Corses, on apprend. Et finalement, c’est la mission d’un pasteur. Un homme d’Église ne peut pas rester loin de son peuple. Il doit plonger dans la vie de son peuple et il doit l’accompagner. D’ailleurs, Jésus le dit dans l’Évangile, le pasteur connaît ses brebis et les brebis connaissent leur pasteur. S’il n’y a pas de contact, il n’y a pas de connaissance. Cette proximité est une manière de mieux connaître et de mieux répondre, finalement, aux besoins du peuple. Ma vie, mon ministère passent par cette capacité de connaître les Corses, d’aimer les Corses. Je vous l’ai dit le premier jour de mon ordination, le but de ma vie, ce n’est pas de gérer, mais c’est d’aimer le peuple qui m’a été confié.
Dans ce dernier tome, vous évoquez votre passage dans plusieurs villages, notamment à Moltifao, où une confrérie rassemble de nombreux jeunes. À une époque où l’on parle souvent de désertification rurale et de recul de la pratique religieuse, voyez-vous dans ces confréries une forme de renouveau spirituel, mais aussi de lien social ?
Je cite plusieurs confréries auxquelles j’ai rendu visite lors de mes rencontres pastorales. J’en ai rencontré beaucoup. Mais à Moltifao il est vrai que quand je regarde le panorama du coin, il n’y a pas beaucoup de vitalité spirituelle. Là, il y avait une soixantaine de personnes, des jeunes, des moins jeunes. Alors je crois qu’il faut favoriser les confréries, car c’est une manière aussi de créer de l’espérance. Dans certains territoires où il y a beaucoup de vide et un côté un peu sombre et triste, il faut célébrer tout ce qui dit la vie. Quand on voit tous ces jeunes, que je vois aussi à Corte et un peu partout, qui se bougent, qui participent à la vie de l’Église, c’est magnifique. En Corse, les confréries ont un message à donner. Les confréries ne sont pas juste des clubs d’élite où on va se déguiser et défiler. Ce sont des réalités dans lesquelles on vit des valeurs, on nourrit les valeurs et on transmet les valeurs, surtout des valeurs d’humanité et de spiritualité. Leur message est toujours d’actualité. Leur rôle, c’est aussi de créer ce lien social, d’aller voir les gens. Certains sont engagés dans la vie politique, économique, spirituelle ou paroissiale. Ils sont donc entre la base et les responsabilités. Ce sont des corps intermédiaires qui peuvent apporter beaucoup de sérénité à notre société, avec le sens de la responsabilité.
Vous insistez sur le fait que les confréries ne doivent pas être de simples associations de circonstances, mais contribuer à faire vivre les villages. L’Église peut-elle aujourd’hui jouer un rôle dans la préservation de cette vie villageoise, au-delà de sa mission religieuse ?
L’Église est là, avec le clocher au milieu du village. Le clocher rappelle qu’il y a une identité, qu’il y a une histoire, que nous avons des racines. L’Église ne doit pas dominer, mais doit animer les villages. Quand je dis animer, je le dis au sens étymologique, c’est-à-dire donner une âme, faire circuler la vie. C’est dans les églises qu’on vit des moments bio-existentiels. De la naissance jusqu’à la mort, on passe par l’église, on se rassemble à l’église. L’église n’est pas la maison du curé, c’est le lieu où on célèbre les événements importants des villages. Par les confréries, mais aussi par l’affection qu’on a pour nos églises, il faut continuer à garder l’âme de nos villages.
Vous consacrez également des pages au pardon d’Assise. Dans une société où les tensions et les divisions peuvent être profondes, notamment en Corse, pensez-vous que nous avons parfois perdu le sens du pardon et de la réconciliation ?
Je suis de nature optimiste et pleine d’espérance. Ce n’est pas juste l’émotion de l’optimisme, c’est l’espérance qui m’habite. Je me dis que le pardon n’est pas très habituel, mais il existe. Pour le troisième volume, j’évoquais ma rencontre avec une dame d’une centaine d’années qui avait pardonné lors de moments extrêmement douloureux pour sa famille et pour son fils. Le pardon est donc possible. Le pardon n’est pas automatique, il n’est pas facile et il n’est pas évident, mais le pardon est toujours libérateur. Parce que tant que je n’ai pas pardonné à quelqu’un qui m’a fait du mal, je garde un lien négatif et mortifère. Quand je pardonne, je me libère. Et le pardon n’est pas l’oubli. Il serait infantile de dire « Ne t’inquiète pas, j’ai oublié ». Le pardon, ce n’est pas oublier, mais dans la blessure, se dire « Je te pardonne, parce que je veux être libre ».
Vous décrivez une ferveur populaire toujours très présente lors des fêtes patronales et des processions. Mais comment transformer cet attachement aux traditions en une foi vécue au quotidien, notamment chez les jeunes générations ?
L’enjeu est là, effectivement. On peut se voir lors de moments ponctuels, la fête du village, la fête patronale, mais comment passer d’une fête patronale à une vie spirituelle ordinaire ? Déjà, que les gens participent à la fête patronale, c’est merveilleux. Après, il faut se demander comment le temps spirituel peut nous aider pendant toute l’année. Il y a des situations tellement douloureuses, difficiles, des divisions, des violences, des fractures dans notre société. La vie spirituelle a la capacité de réparer. Il y a une dimension thérapeutique dans la spiritualité parce qu’elle apaise l’être. Tu pries, tu vas à la messe, tu laisses ton portable, tu prends un moment. Si tu vis un temps de spiritualité, tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas recevoir le corps du Christ, on va te transmettre la paix, tu vas partir avec la bénédiction. Il y a tout un ensemble d’éléments d’ordre spirituel qui vont nous aider à vivre en paix. Je crois que l’Église de Corse doit continuer sa mission de réveiller les consciences et les esprits.
L’Église est là, avec le clocher au milieu du village. Le clocher rappelle qu’il y a une identité, qu’il y a une histoire, que nous avons des racines. L’Église ne doit pas dominer, mais doit animer les villages. Quand je dis animer, je le dis au sens étymologique, c’est-à-dire donner une âme, faire circuler la vie. C’est dans les églises qu’on vit des moments bio-existentiels. De la naissance jusqu’à la mort, on passe par l’église, on se rassemble à l’église. L’église n’est pas la maison du curé, c’est le lieu où on célèbre les événements importants des villages. Par les confréries, mais aussi par l’affection qu’on a pour nos églises, il faut continuer à garder l’âme de nos villages.
Vous consacrez également des pages au pardon d’Assise. Dans une société où les tensions et les divisions peuvent être profondes, notamment en Corse, pensez-vous que nous avons parfois perdu le sens du pardon et de la réconciliation ?
Je suis de nature optimiste et pleine d’espérance. Ce n’est pas juste l’émotion de l’optimisme, c’est l’espérance qui m’habite. Je me dis que le pardon n’est pas très habituel, mais il existe. Pour le troisième volume, j’évoquais ma rencontre avec une dame d’une centaine d’années qui avait pardonné lors de moments extrêmement douloureux pour sa famille et pour son fils. Le pardon est donc possible. Le pardon n’est pas automatique, il n’est pas facile et il n’est pas évident, mais le pardon est toujours libérateur. Parce que tant que je n’ai pas pardonné à quelqu’un qui m’a fait du mal, je garde un lien négatif et mortifère. Quand je pardonne, je me libère. Et le pardon n’est pas l’oubli. Il serait infantile de dire « Ne t’inquiète pas, j’ai oublié ». Le pardon, ce n’est pas oublier, mais dans la blessure, se dire « Je te pardonne, parce que je veux être libre ».
Vous décrivez une ferveur populaire toujours très présente lors des fêtes patronales et des processions. Mais comment transformer cet attachement aux traditions en une foi vécue au quotidien, notamment chez les jeunes générations ?
L’enjeu est là, effectivement. On peut se voir lors de moments ponctuels, la fête du village, la fête patronale, mais comment passer d’une fête patronale à une vie spirituelle ordinaire ? Déjà, que les gens participent à la fête patronale, c’est merveilleux. Après, il faut se demander comment le temps spirituel peut nous aider pendant toute l’année. Il y a des situations tellement douloureuses, difficiles, des divisions, des violences, des fractures dans notre société. La vie spirituelle a la capacité de réparer. Il y a une dimension thérapeutique dans la spiritualité parce qu’elle apaise l’être. Tu pries, tu vas à la messe, tu laisses ton portable, tu prends un moment. Si tu vis un temps de spiritualité, tu vas écouter la parole de Dieu, tu vas recevoir le corps du Christ, on va te transmettre la paix, tu vas partir avec la bénédiction. Il y a tout un ensemble d’éléments d’ordre spirituel qui vont nous aider à vivre en paix. Je crois que l’Église de Corse doit continuer sa mission de réveiller les consciences et les esprits.
Par le passé, vous avez évoqué le « potentiel lumineux » de la Corse. Au fil de vos rencontres, ce regard reste-t-il aussi optimiste ? Y a-t-il des réalités humaines ou sociales qui vous préoccupent davantage aujourd’hui ?
Je crois toujours qu’il y a du potentiel, mais il y a des enjeux. Je pense aux enfants, aux jeunes et aux situations de précarité. Comment fait-on attention aux personnes vulnérables ? Comment accompagne-t-on les jeunes ? Qu’est-ce qu’on propose aux enfants pour leur avenir ? C’est l’avenir de la Corse. Si on ne soigne pas le socle, on va avoir des enfants et des jeunes qui ne sont pas structurés. Quand je parle avec eux, je trouve qu’il y a une belle ouverture d’esprit, il y a un désir. Quand on va de l’avant, on rencontre des jeunes absolument remarquables. Et on se dit, comment ne pas les abandonner ? Comment leur offrir des possibilités d’échange pour mieux les comprendre ? Comment tendre la main pour qu’ils puissent, eux aussi, nous dire leurs inquiétudes et leurs rêves ? Parce que souvent, on voit leurs inquiétudes, on voit qu’ils ne sont pas bien, mais ils ont quand même des rêves. Ils ont du potentiel, une belle intelligence, de belles capacités. Si on les écoute, on ira de l’avant. Il me semble que la mission de l’Église, c’est de les écouter et de les accompagner. Nous, on a un certain âge, on a de l’expérience. Eux, ils ont la fraîcheur et la force. Alors, au lieu d’avoir un divorce entre les deux, il faut qu’il y ait un beau mariage entre ceux qui ont la force et l’enthousiasme et ceux qui ont l’âge et l’expérience.
En refermant ce quatrième carnet, si vous deviez adresser un seul message aux Corses, croyants ou non, quel serait-il ?
Je dirais, continuons ensemble, en tant que peuple, à lutter et à aimer. À lutter, parce que la vie est compliquée et que nous ne pouvons pas démissionner. Il serait facile de démissionner. On s’assoit, on pleure, on meurt. Je le dis souvent. Il faut continuer. Quand je dis lutter, je le dis au sens de croire et d’aller de l’avant. C’est le contraire de la démission facile. Et à aimer, parce que le but de notre vie, c’est aimer. Souvent, on nous annonce beaucoup de signes de mort dans notre société. On a besoin d’avoir des signes d’amour. Pour nos enfants, pour nos jeunes, pour les personnes vulnérables, il est important qu’ils sachent qu’il y a des personnes qui sont aimables. Souvent, on dit ce qui ne va pas dans la société. Sur les réseaux sociaux, on dit souvent ce qui ne va pas, ce qui est sombre, mais qui dit le bon et le bien ? Quand on est aimable, quand le moteur de la vie est l’amour, alors on peut transmettre, communiquer quelque chose de positif. Je crois que notre société a besoin d’un virus, si j’ose dire, positif comme l’amour, qui soit contagieux et qui transmette de la joie, de l’espérance de vivre.
Je crois toujours qu’il y a du potentiel, mais il y a des enjeux. Je pense aux enfants, aux jeunes et aux situations de précarité. Comment fait-on attention aux personnes vulnérables ? Comment accompagne-t-on les jeunes ? Qu’est-ce qu’on propose aux enfants pour leur avenir ? C’est l’avenir de la Corse. Si on ne soigne pas le socle, on va avoir des enfants et des jeunes qui ne sont pas structurés. Quand je parle avec eux, je trouve qu’il y a une belle ouverture d’esprit, il y a un désir. Quand on va de l’avant, on rencontre des jeunes absolument remarquables. Et on se dit, comment ne pas les abandonner ? Comment leur offrir des possibilités d’échange pour mieux les comprendre ? Comment tendre la main pour qu’ils puissent, eux aussi, nous dire leurs inquiétudes et leurs rêves ? Parce que souvent, on voit leurs inquiétudes, on voit qu’ils ne sont pas bien, mais ils ont quand même des rêves. Ils ont du potentiel, une belle intelligence, de belles capacités. Si on les écoute, on ira de l’avant. Il me semble que la mission de l’Église, c’est de les écouter et de les accompagner. Nous, on a un certain âge, on a de l’expérience. Eux, ils ont la fraîcheur et la force. Alors, au lieu d’avoir un divorce entre les deux, il faut qu’il y ait un beau mariage entre ceux qui ont la force et l’enthousiasme et ceux qui ont l’âge et l’expérience.
En refermant ce quatrième carnet, si vous deviez adresser un seul message aux Corses, croyants ou non, quel serait-il ?
Je dirais, continuons ensemble, en tant que peuple, à lutter et à aimer. À lutter, parce que la vie est compliquée et que nous ne pouvons pas démissionner. Il serait facile de démissionner. On s’assoit, on pleure, on meurt. Je le dis souvent. Il faut continuer. Quand je dis lutter, je le dis au sens de croire et d’aller de l’avant. C’est le contraire de la démission facile. Et à aimer, parce que le but de notre vie, c’est aimer. Souvent, on nous annonce beaucoup de signes de mort dans notre société. On a besoin d’avoir des signes d’amour. Pour nos enfants, pour nos jeunes, pour les personnes vulnérables, il est important qu’ils sachent qu’il y a des personnes qui sont aimables. Souvent, on dit ce qui ne va pas dans la société. Sur les réseaux sociaux, on dit souvent ce qui ne va pas, ce qui est sombre, mais qui dit le bon et le bien ? Quand on est aimable, quand le moteur de la vie est l’amour, alors on peut transmettre, communiquer quelque chose de positif. Je crois que notre société a besoin d’un virus, si j’ose dire, positif comme l’amour, qui soit contagieux et qui transmette de la joie, de l’espérance de vivre.
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