Capu Laurosu : un jeune homme sauvé de la noyade

Les conditions météorologiques étaient particulièrement défavorables ce lundi vers 17h30, avec une mer très agitée et des vagues puissantes rendant la baignade dangereuse. Dans ces conditions, la victime, un jeune homme emporté par les rouleaux, s'est retrouvée en grande difficulté. Des témoins présents sur la plage sont rapidement intervenus pour lui porter secours et pour donner l'alerte.





Dès lors, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS-Corse) et le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS 2A) ont immédiatement mobilisé et coordonné l’intervention des sauveteurs en mer du Centre de Sauvetage (CS) SNSM de Propriano et des Sapeurs - Pompiers.