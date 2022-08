Canicule sous-marine : l'herbier de posidonie menacé par la hausse des températures

Ça bouge sous la surface et ce n’est pas forcément bon signe. Dans la base scientifique de la Station de recherche sous-marine et océanographique de Calvi (Stareso), l’océanographe Lovina Fullgrabe surveille et analyse au quotidien les changements à l'œuvre dans les profondeurs : “ L'environnement change. La faune aussi au profit d’espèces thermophiles. La girelle paon par exemple qui vient concurrencer l’espèce courante. Ou encore le barracuda qui devient une espèce commune autour de l’île alors qu’il était très rare il y a trente ans”.



Mais autre chose préoccupe l’océanographe : “La flore sous-marine ne peut pas migrer en fonction des températures. Soit elle s’adapte, soit elle meurt”. C’est notamment le cas de l’herbier de posidonie, très présent sur le littoral corse qui tient un rôle primordial dans l’équilibre naturel sous-marin.



“Cette plante offre un habitat aux poissons, une nurserie, un garde-manger, un puits carbone plus efficace qu’une forêt tropicale et elle protège même les plages de l’érosion quand elle s’amasse sur les côtes une fois morte. Mais surtout, elle produit de l’oxygène”, souligne Lovina Fullgrabe. Problème, l’espèce est menacée par la hausse des températures sous-marines.



Elle vit généralement entre 0 et 40 mètres de profondeur. Là où l’eau est la plus chaude. “À partir de 28 degrés, les faisceaux de l’herbier de posidonie meurent", explique l’océanographe. Et sans faisceaux, pas de photosynthèse, donc pas de vie.



Sans avoir à atteindre ce seuil critique à quelques mètres de profondeur, le réchauffement de l’eau a des conséquences indirectes et néfastes sur l’herbier de posidonie.