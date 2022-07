La Méditerranée en surchauffe : à Alistro la température de l'eau a atteint les 30.7°C

Un pic à 30.7°C a été enregistré sur cette bouée dans l'après-midi. #Corse https://t.co/xgbXR0HBZl pic.twitter.com/9NDjeblj7O

La température de l’eau de la Méditerranée est en surchauffe selon l'observatoire météorologique Keraunos qui ce dimanche 24 juillet a relevé que dans l’après-midi un pic à 30.7ºC a été enregistré au large d'Alistro.Cette anomalie n'est pas isolée : plusieurs records ont été enregistrés dans les stations météo marines. Dans de vastes zones de la Méditerranée occidentale, les températures sont déjà depuis plusieurs jours jusqu'à cinq degrés au-dessus des valeurs habituelles pour la seconde quinzaine de juillet.Cette anomalie thermique due a canicule qui s’éternise sur l'ile et plus en générale sur le Sud de l'Europe pourrait avoir des conséquences sur l'écosystème marin. Une eau anormalement chaude en été peut entraîner une prolifération de virus et de phytoplancton toxique, causant la mort de certaines espèces. D'ailleurs, ce phytoplancton toxique peut contaminer les fruits de mer que nous consommons, d'où des interdictions de vente de plus en plus fréquentes qui inquiètent les producteurs. Selon le site météo-ville.com, la mauvaise santé des coraux est par exemple l'une des conséquences les plus connues de l'augmentation de la température de l'eau de mer. En effet, ces espèces marines qui ne se développent que très lentement sont incapables de s'adapter à des changements climatiques trop brutaux et finissent par mourir.