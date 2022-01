Calvi : Stareso, la base scientifique dédiée à la recherche marine, a un nouveau directeur

- Quelle est la nature précise de votre mission à STARESO ?

- Je viens d’être nommé il y a 3 mois seulement, et je prends mes nouvelles fonctions auprès de Pierre Lejeune. Tout en m’appuyant sur ses 30 ans d’expérience ici, je dois mener à bien notre projet scientifique. Je supervise et coordonne les travaux d’une équipe permanente d’une vingtaine de personnes et 15 programmes de recherches, dont l’axe majeur est le changement climatique, et comment trouver des solutions pour s’y adapter. Car il sera dans les 30 à 50 années à venir, une menace majeure pour nous tous ! La Méditerranée, et la Corse en particulier, sont des lieux d’expérimentation formidables pour cela, et nous devons viser le plus haut niveau !



- Comment s’organisent les activités de la station de recherches ?

- Il y a 3 pôles : la recherche fondamentale, la recherche appliquée avec le conseil et l’expertise, notamment en direction des collectivités, et la formation, puisque nous accueillons chaque année une quinzaine d’universités du monde entier, et disposons d’une quarantaine de places pour loger les étudiants. Ici 15 chercheurs et ingénieurs appuyés par des agents opérationnels, administratifs et techniciens, travaillent quotidiennement.



- La recherche scientifique reste-t-elle avec vous la priorité de STARESO ?

- Oui, notre ADN est la recherche océanographique. Nous sommes labélisé site atelier, et les données récoltées à Calvi vont remonter et faire référence au niveau international. Avec des moyens techniques souples et un environnement exceptionnel, nous pouvons étudier aussi bien les pressions locales, que les pressions globales sur l’état et l’évolution des écosystèmes. Depuis 2012, plus de 3 millions d’heures d’enregistrements ont été réalisé, 341 campagnes en mer, plus de 2377 profils de sonde multiparamétriques, 1383 prélèvements de zooplancton, 5384 prélèvements de phytoplancton et 21 750 dosages de nutriments.

Dans le cadre de STARECAPMED, nous travaillons sur le suivi météorologique, hydrographique et planctonique, l’étude des organismes qui vivent sur les fonds marins, les herbiers, la faune sous-marine, les zones protégées et les espèces nouvelles, le bilan CO2 des écosystèmes, le suivi et la quantification des pressions humaines, et les pollutions plastiques, microplastiques, toxiques etc.