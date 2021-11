Canavaggia : 2 blessés dont 1 incarcéré après un accident de la route

Charles Monti le Lundi 1 Novembre 2021 à 17:28

Un accident de la route s'est produit ce lundi 1er novembre 2021 à 16h30 au lieu dit Ponte-Rossu sur le territoire de la commune de Canavaggia. Deux vehicules sont impliqués et l'accident a fait deux blessés dont l'un était incarcéré. Tous deux étaient en urgence relative. 2 ambulances de Corte et Ponte-Leccia ainsi que le véhicule de secours routier du centre d Corte sont sur place. L'intervention est toujours en cours. Plus d'infos à venir.