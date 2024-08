Campo : les recherches pour retrouver Ange-Antoine Agnetti toujours vaines

L’inquiétude ne cesse de grandir pour les proches d’Ange-Antoine Agnetti. Ce jeune homme de 41 ans n’a plus donné de nouvelles après avoir quitté son village Campo, vendredi dernier en fin d’après-midi. Son véhicule a quant à lui était retrouvé stationné sur le bord de la route, près de chemins de pêche et de chasse, deux loisirs auxquels Ange-Antoine Agnetti s’adonne régulièrement.



Afin de retrouver le jeune homme résidant à Ajaccio, d’intenses recherches sont engagées. Un important dispositif de la gendarmerie a ainsi été mobilisé sur place, donnant lieu à une première battue dimanche, à laquelle se sont joints plusieurs dizaines d’habitants de la micro-région. Ces derniers continuent en outre de sillonner les lieux sans relâche depuis. Sans toutefois permettre d’en savoir plus sur cette disparition.



Dimanche soir, la gendarmerie a lancé un avis de recherche qui n’a pour l’instant également rien donné. En parallèle, parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête pour « disparition inquiétante ». « Un certain nombre d'investigations ont été réalisées dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte pour recherche des causes de la disparition. Il reste encore des investigations en cours. À l'issue de celle-ci, nous apprécierons, au regard de leurs résultats, l'évolution ou non du cadre procédural », indique-t-on ce mercredi du côté du parquet, tandis qu'une vingtaine de militaires sont toujours engagés sur site.