Campo : Qui a vu Ange-Antoine Agnetti ?

Durant toute cette journée de dimanche une battue pour tenter de le retrouver à été organisé à partir de son véhicule que l'on retrouvé stationné au bord de la route.

Mais les recherches n'ont rien donné.

C'est la raison de l'appel à témoins lancé par la gendarmerie de Corse et validé par le procureur de la République d'Ajaccio.





Signalement

Ange-Antoine Agnetti mesure 1m70, pèse 80 kilos. Il a les cheveux bruns et courts.

Il serait vêtu de manière sombre aveC short , T-shirt, baskets et sac-banane noirs.





Toute personne disposant d'informations pouvant orienter les recherches est priée de composer rapidement le 04-95-10-96-44 (Centre d'Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie de la Corse-du-Sud)