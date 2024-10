Calvi : quand un accident simulé incite les jeunes au don du sang

Ce matin-là, un scooter et une voiture entrent en collision devant le collège de Calvi. Un élève est blessé. Mais heureusement, ce scénario n’était qu’une simulation. Organisée par l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole (ADSB) de Calvi Balagne, en collaboration avec les sapeurs-pompiers et la mairie de Calvi, cette opération avait pour but de sensibiliser les jeunes aux enjeux du don de sang. « Tout s’est très bien passé. Nous avons décidé d’organiser cet événement pour sensibiliser les plus jeunes au don du sang. Nous en avons besoin au niveau national. Dans certaines zones, il n’y a plus de collectes », a expliqué l’équipe bénévole de l’ADSB.



Cette initiative a permis de toucher 120 élèves de 4ème, avec l’espoir qu’ils relaient le message à leurs familles. « Grâce à eux, le message se transmet, notamment dans leurs foyers, où la discussion se crée avec les parents. Notre but, c’est de donner des informations à ces jeunes pour qu’ils deviennent donneurs lorsqu’ils auront l’âge », a ajouté l’ADSB.



Le commandant Stéphane Orticoni, chef du groupement territorial de Balagne, a également profité de l’occasion pour rappeler l’importance des premiers gestes en cas d’accident. « Le premier maillon de la chaîne des secours, c’est le témoin qui donne l’alerte. Mais aujourd’hui, le téléphone portable est un élément défavorable. Au lieu d’aider la victime, les gens filment l’accident. J’ai voulu sensibiliser sur l’utilisation du téléphone pour appeler les secours, et non pour diffuser sur les réseaux sociaux », a-t-il souligné.



En plus d’un rappel sur l’utilité du 112 ou du 18, cette journée a permis de créer des liens avec d’autres établissements scolaires de la région. « Les services de secours n’interviennent jamais seuls. Pompiers, SMUR, forces de l’ordre… plusieurs métiers sont impliqués lors d’un accident. Ces actions peuvent créer des vocations chez les jeunes », a précisé le commandant Orticoni.

Le principal du collège, Arnaud Cohade, a insisté sur la dimension éducative de cet événement. « L’objectif de l’école est de former des citoyens et de favoriser l’acquisition des compétences en sécurité routière. C’est en adéquation avec le programme de l’Éducation nationale, notamment en sciences et vie de la terre, qui aborde l’hématologie », a-t-il expliqué.



Après la simulation, une conférence sur l’importance du don du sang a été animée par les bénévoles de l’ADSB et les sapeurs-pompiers. « Notre deuxième action, c’est d’assurer notre propre remplacement. Nous avons besoin de bénévoles motivés pour continuer ces actions », a conclu l’équipe de l’ADSB.



Une matinée riche en enseignements pour ces jeunes, qui, grâce à cette simulation, sont devenus les relais d’un message essentiel : donner son sang, c’est sauver des vies