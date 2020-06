Calvi : première session du nouveau conseil municipal

Cette première session de la nouvelle assemblée communale s'est déroulée non pas dans la salle du conseil municipal trop petite pour respecter les mesures sanitaires en place mais dans la salle des fêtes, tout comme lors de l'installation le 23 mai dernier.

L'opposition était représentée par Jérôme Sévéon, Sandra Marchetti, Bernard Guidicelli et Françoise Tapias pour Calvi in core d'un côté et de Claudine Orabona et Dominique Bertoni pour Anima Calvese de l'autre.

C'est du reste par l'approbation du procès-verbal de ce conseil municipal du 23 mai que débutait cette réunion qui pour certains était une première.

Les décisions du maire portant sur des autorisations d'ester en justice, signature de conventions, attribution de marchés, approbation de certaines opérations et cessions de véhicule ont suivi.

Pas moins de 32 délibérations ont, ensuite, été soumises à l'approbation du conseil municipal portant principalement sur la composition de commissions et les désignation de leurs membres, sur la création de postes et d'emplois saisonniers et autres.





Dans une salle à l'acoustique défaillante rendant parfois les discussions et interventions inaudibles, il a été également question du règlement intérieur du conseil municipal avec plusieurs interventions d'élus de la majorité et de l'opposition.

Toutes les questions à l'ordre du jour ont été votées à la majorité.

L'ordre du jour étant écoulé, lors des questions diverses le maire faisait part d'une motion soumise au vote par Calvi in core.

Cette motion portait sur la création d'un "Marché de producteurs locaux".

Plusieurs interventions ont donné lieu à des échanges entre élus de tous bords.

La question s'est posée sur le caractère d'urgence de cette motion alors que la majorité municipale travaille déjà sur le sujet.

Après avoir pris note de l'existence d'un projet et écouté les différentes interventions, Jérôme Sévéon a finalement proposé que cette motion soit amendée et renvoyée en commission à la condition que la majorité affiche sa volonté de voir ce projet aboutir rapidement.

Le maire Ange Santini a précisé que la commission compétente serait convoquée par ses soins dans les jours qui viennent et qu'une solution serait trouvée pour la saison en attendant la présentation du projet final.

Ange Santini concluait en informant l'assemblée que le conseil municipal se réunirait à deux reprises pour le débat d'orientations budgétaires et le vote des budgets.

Des budgets qui habituellement sont votés au mois d'avril mais qui pour des raisons sanitaires ont du être décalés.