Calvi : le colonel Raphaël Oudot de Dainville, nouveau chef de corps du 2eme REP

La cérémonie militaire de passation de commandement du 2e régiment étranger de parachutistes entre le colonel Baptiste Thomas et le colonel Raphaël Oudot de Dainville s’est déroulée ce mercredi 26 juin, en présence des autorités civiles et militaires et de nombreux invités. Une cérémonie présidée par le général de brigade Frédéric Danigo, commandant la 11e Brigade parachutiste.



"Aujourd’hui je reprends le flambeau du colonel Thomas", explique le nouveau chef de corps du 2e REP qui est arrivé pour la première fois à Calvi en 2005 en tant que chef de section à la 3e compagnie. Après plusieurs années de service en Balagne, il quitte Calvi en 2013 après avoir participé aux opérations Boali, Pamir et Serval avec le régiment. Il servira par la suite à la section Synthèse de l’état-major de l’armée de Terre. Et en 2020, retour au 2e REP pour devenir chef du bureau d’opérations et instructions. "De 2020 à 2022, j’ai occupé la fonction de chef d’opération, c’est donc mon 3e séjour en Balagne et j’attaque ma 11e année au sein du régiment. Pour devenir chef de corps, il faut gravir les échelons, au mérite et au travail et engranger de l’expérience. Le chef de corps commande l’ensemble du régiment, les ressources humaines, la logistique, les opérations. C’est quelqu’un qui a la vision globale afin que le régiment soit prêt à bondir 24h/24 . Et bien sûr, quand on vous propose de devenir chef de corps, c’est un honneur qui ne se refuse pas", ajoute-t-il.



Le cœur serré

Le nouveau chef de corps du 2eme REP succède au colonel Thomas qui après 11 ans de services en Corse, quitte l'ile pour de nouveaux horizons "Le cœur serré, mais je suis conscient d’avoir été privilégié. J’ai passé des années extraordinaires. C’est une page qui se tourne" explique-t-il. En effet, tous es 2 ans, un nouveau chef de corps prend les fonctions. "Je laisse un de mes enfants ici en Balagne qui mène sa vie professionnelle, donc je reviendrai donc à Calvi, pas au 2e REP" précise le colonel qui quitte la Corse pour Toulouse, à l’état-major de la Brigade parachutiste.



À cette occasion, plusieurs hommes du 2e Rep ont été décorés pour leur travail au sein de la structure militaire durant des opérations.