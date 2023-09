Calvi : l'opposition municipale dénonce l'état d'abandon du stade Faustin-Bartoli

C’est au stade municipal Faustin-Bartoli de Calvi que l’opposition municipale, représentée par Jérôme Sévéon, Bernard Giudicelli et Cathy Paolini, avait organisé ce vendredi 22 septembre une conférence de presse pour dénoncer l’état critique de l’infrastructure sportive. "Ce stade est en état d'abandon depuis plus de 10 ans. La décision prise par la Ligue corse de Football de retirer lui retirer l'homologation est logique" dénonce Jérôme Sévéon. La Ligue corse de Football a en effet récemment interdit toute compétition officielle, des plus jeunes aux seniors, sur ce stade. "Une décision attendue et responsable, pour préserver l’intégrité physique des pratiquants et assurer une pratique en toute sécurité de cette activité" ajoute l’opposant. "Une surface de ce style a une espérance dès vie de 10 ans. En 2012 déjà Didier Bicchieray adjoint au maire, responsable des sports et vice-président des infrastructures de l’interco alertait sur son état". Plus de 10 ans plus tard, l’état de l’infrastructure s’est encore bien dégradé, et le couperet est tombé.



Dénoncé par l'opposition plus d’une fois en conseil municipal, c’est un sujet qui a bien souvent animé ses réunions. "Aucun investissement ni entretien de cette surface. On l’a dénoncé régulièrement par inquiétude pour la santé des pratiquants, des jeunes. Cette surface est destinée également à la discipline sportive du collège Jean-Félix Orabona" ont martelé ce vendredi Jérôme Sévéon et les opposants calvais. "Didier Bicchieray a d’ailleurs précisé que ce sont plus de 3 000 personnes par semaine qui fréquentent ce terrain. Aujourd’hui il est temps de mettre les moyens pour que l’on offre au cœur de Calvi, une structure décente". De nombreux dangers ont été énumérés par l’opposition, comme des risques musculo-squelettiques immédiats, des risques au niveau de la croissance des plus jeunes, car le niveau d’amorti n’est plus adapté. Posent également problème, les petites billes en plastique. "La surface est devenue plus noire que verte. Ces billes sont constituées d’hydrocarbures dont on ne connaît pas les conséquences. De plus avec l’odeur dégagée en pleine chaleur, on s’interroge sur les conséquences. Le sujet est grave pour la santé de nos enfants".



Une triple vocation



Pour les opposants, le grillage changé il y a 2 ans était inadapté et est déjà très abîmé. "Il est en piteux état. Un changement qui n’était pas subventionné. C’est de l’argent jeté par les fenêtres". L’argument financier est d'ailleurs mis en avant par le groupe qui demande "comme en conseil municipal, une concertation de l’ensemble des acteurs sportifs, de l’éducation nationale, des socioprofessionnels etc, pour envisager un plan de développement des infrastructures sportives à l’échelle de l’interco. Nous préconisons la rénovation du stade en lui donnant une triple vocation. Un terrain de football, un plateau multisports et d’en faire un tiers lieu pour la ville, en accès libre pour les jeunes selon les horaires. Si l’on veut une ville dynamique, un stade est un vecteur social".



Pour rappel le stade Faustin-Bartoli était le seul stade de l’interco homologué. Désormais, il n’y en a donc plus sur le territoire.