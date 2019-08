Calvi : conférences à l'Oratoire Saint-Antoine

La première conférence sur le thème " Promenades archéologique des rives du Nil aux rivages de la Méditerranée débutera le vendredi 16 août à l'Oratoire Saint-Antoine dans la citadelle de Calvi et sera animée par Marie-Lys Arnette, Egyptologue, diplômée de l'Ecole du Louvre et de l'Université Paris IV et la seconde, le même jour à 20 heures par Souada Darraz, guide conférencière, diplômée de l'Université de Corte qui choisira de nous parler de la Corse dans le monde étrusque - notre belle histoire dans l'histoire