Calvi : Le Balanina Tattoo Fest, c’est aussi ce dimanche

Ce week-end, le Balanina Tattoo Fest a pris ses quartiers à l'établissement chez Tao, offrant aux amateurs, passionnés et simples curieux une immersion dans le monde captivant des tatouages et piercings. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous, tous pris depuis longtemps, il reste toutefois possible de rencontrer et d'échanger avec une dizaine d'artistes triés sur le volet, tatoueurs et pierceurs, venus de toute la France et de Belgique. Parmi eux, des noms renommés tels que Jerry One, Sampaguita Jay, Dimitri Felony, Black Seno, Vivaldi, Bulle d'eau, Dakat, Arnaud Pradier, Banana, Rose aux piercings et Faune.La journée d'ouverture a été particulièrement animée, avec un afflux important de visiteurs désireux de se faire tatouer. "Beaucoup de monde à tatouer, avec des rendez-vous pris depuis plusieurs semaines. Nous avons de très bons retours des visiteurs qui étaient très contents de la création de cet événement sur Calvi. Ils ont été plus de 150 aujourd'hui", explique Gioia, créatrice du Balanina Tattoo Fest et propriétaire de deux salons de tatouage à Paris.Une multitude de styles de tatouages est proposée, allant des couleurs vives au graphisme, en passant par l'ornemental et le fameux "full black", un style encore peu connu dans la région. Dimitri Felony, tatoueur au salon atranube à Paris, présente cette technique : "C'est mega cool d'être ici et de participer à cet événement. Calvi est une super belle ville. Moi, je fais du black work, ce sont des grosses zones de noir. C'est un peu ethnique et ornemental à la fois. Ça peut avoir plusieurs significations, selon les clients. C'est un style en plein essor car il y a quelques années, il y a eu beaucoup de bêtises en termes de tatouage. Et aujourd'hui, les personnes préfèrent faire quelque chose de plus radical histoire de recouvrir. Cela peut être également la première étape vers un nouveau bras où il y a moyen de faire du blanc ou de la couleur par-dessus. Ça peut être une nouvelle étape vers un autre projet."Les organisateurs du Balanina Tattoo Fest sont déjà en pleine réflexion quant à l'organisation de la prochaine édition, qui promet d'ancrer cet événement dans le calendrier des festivités balanines. Les passionnés sont invités à noter dès à présent ce rendez-vous incontournable pour les amoureux de cet art corporel.

Infos ++

Ce dimanche 11 juin, entre 11h et 20h, le festival accueille amateurs, passionnés ou tout simplement curieux à l'établissement chez Tao