Calvi : Ange Santini salue le travail des agents communaux et fixe les priorités de 2025

Les agents communaux de Calvi ont été invités, comme le veut la tradition, à la cérémonie de présentation des vœux du maire et des élus municipaux. Une habitude interrompue ces dernières années en raison de la pandémie, mais qui a repris cette année dans la salle des fêtes de la mairie, autour d’un grand banquet.



Ange Santini a adressé ses meilleurs vœux pour 2025, en son nom et en celui de ses colistiers, à l’ensemble des élus, du personnel communal et de leurs familles. « Une année de plus où nous avons œuvré ensemble, chacun dans son rôle respectif, tant les élus que vous-mêmes, au bénéfice et pour le bien-être de la population de Calvi. Car si nous, élus, nous avons en charge la gestion éphémère de la ville, car notre légitimité est remise en jeu tous les six ans, la vôtre peut durer quarante ans et plus, vous êtes la cheville ouvrière de ce qui se passe sur la commune et comme dans toute collectivité », a-t-il déclaré.



Le maire a également évoqué les moments marquants de l’année 2024, bons comme douloureux. « Cette année aura été collectivement une année noire pour la ville de Calvi. Je veux parler d’un nombre de malheurs, avec un nombre de décès impressionnants, notamment des jeunes. Alors il est bon de le rappeler : il faut toujours faire attention. Je voudrais saluer la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés, avec une pensée particulière pour Thierry Ricco, qui a été un des nôtres, élu de 2014 à 2020, et pour André Guerini, père d’élu, le père de notre benjamin Laurent. Je tenais, à travers la mémoire de ces deux personnes, à rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés ».



Malgré ces moments difficiles, Ange Santini a tenu à souligner les nombreuses réalisations de l’année écoulée. « Un certain nombre de réalisations sont sorties de terre. Vous le savez toutes et tous, un peu plus de 3,5 millions d’euros ont été investis. Des programmes de 10 millions d’euros suivent leur cours, comme le théâtre de verdure, l’éclairage public et tant d’autres. Un bon nombre de projets est déjà inscrit pour le prochain budget afin de soutenir le réinvestissement, même si les temps sont de plus en plus difficiles. En 2025, nous allons poursuivre les priorités définies en début de mandature : le social, la jeunesse et le sport ».



Au cours de cette cérémonie, le maire a également rendu hommage à six employées municipales qui partent à la retraite après avoir œuvré pendant de nombreuses années au service de la ville : Martine Corvellec, Antoinette Fatticci, Marie-Do Sinibaldi, Gracieuse Fatticci, Marie-Claude Amar et Gisèle Benedetti.



La rencontre s’est achevée dans une ambiance chaleureuse avec le traditionnel verre de l’amitié et le spuntinu de la nouvelle année.