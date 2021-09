Calenzana : l’émouvant hommage au pilote Philippe Gallet

Un petit caillou blanc, discret, en forme de cœur, arraché au pays de Bretagne et délicatement posé sur la plaque funéraire rappelant l’ultime sacrifice d’un papa trop tôt disparu et dont la mission était de combattre les incendies de forêts. Un travail de deuil contrarié, une adolescence faite de questions sans réponses, et les images d’un bonheur à jamais enfui. Puis la terrible absence de celui qui a dit je reviendrais et n’est pas jamais rentré à la maison. Inconsolable chagrin d’enfants hantés par l’indicible, confrontés à l’atroce vérité des faits.



C’est par là, avec leurs frères Philippe et Erwan, que sont passées Isabelle et Myriam Gallet, filles du pilote du même nom, victime comme tant d’autres acteurs de la sécurité civile, de la folie meurtrière des pyromanes qui ont fait de la Corse une terre de cendres et de larmes. C’est pour aider à cette nécessaire reconstruction et préserver le devoir de mémoire, que le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse et sa composante associative, l’Union Départementale des Personnels du SIS 2B, ont repris et mené à son terme, le projet de stèle commémorative, parmi les nombreux qui ont été initiés par Feu Jeannot Chiappe, alors président de l’association des anciens sapeurs-pompiers du 2B.



C’est autour de ce lieu de mémoire et de recueillement, érigé face au lieu du drame qui est survenu le 24 septembre 1990, que s’est récemment tenu, une cérémonie d’hommage associant un an après son inauguration, des proches de l’infortuné pilote Philippe Gallet. Toute en sobriété, celle-ci était placée sous le commandement du Lt-Col Jean-Noël Rigot, chef du secteur opérationnel Sud/Ouest, représentant le Directeur et Président du SIS 2B retenus par leurs charges. L’intéressé devait donner lecture des faits et ordonner de concert avec le Cne Stéphane Orticoni, chef du Cis Calvi et du Bassin Opérationnel de Balagne, la suite du protocole : remises de gerbes aux noms du SIS 2B et de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Galéria et observation d’une minute de silence.



Myriam Gallet étreinte par l’émotion mais soutenue par sa sœur Isabelle et l’assistance, devait lire avec émotion, une lettre, évoquant les plus vives réserves de son père sur les caractéristiques techniques de l’avion qu’il était appelé à piloter et préfigurant l’implacable enchainement des faits qui conduiront à la perte d’un valeureux Pompier du Ciel et d’un père tant aimé.



Assistaient à la cérémonie, les maires de Calenzana et Galéria, MM. Pierre Guidoni et Jean-Marie-Séité, le Cdt Frédéric Antoine-Santoni, Vice-Président de l’UDPSIS 2B, des anciens pompiers qui ont vécu la tragédie, des représentants de la gendarmerie, des forestiers-sapeurs, de l’UIISC 5 Corte, des chefs de centres de Balagne au côté du Capitaine Ange Santucci, chef du Cpi Galéria, organisateur de l’événement, qui après l’hommage, invita tout un chacun, au nom de l’amicale, à partager un rafraichissement non loin de là, dans le cadre convivial du « Prince Pierre ».