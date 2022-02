Calenzana : « Invernale » aura bien lieu du 17 au 22 février

une conférence sur « La musique classique d’Inde du Nord

» sera donnée par Nihar Mehta et Nicolas Delaigue (Rasa)

. Concernant les stages les artistes Rasa, Max Zita & Gospel Voices, Bab Assalam, Duarte et d’anciens membres du groupe A Filetta animeront une session de stage les 18, 19 et 21 février, autour des techniques de chants qui leur sont propres. Dans la perspective de rendre la musique accessible au plus grand nombre, les inscriptions* sont ouvertes à tous et n’exigent pas de compétences particulières. L’objectif est de faire découvrir aux élèves des pratiques musicales du monde et ainsi d’éveiller la curiosité de l’autre et de l’ailleurs grâce à la musique...

Calenzana (salle chauffée).

21H

SUARINA / MERIDIANU

Vendredi 18 février

21H

TENORES DI OROSEI / RASA

Samedi 19 février

21H

MAX ZITA

&

GOSPEL VOICES

Dimanche 20 février

21H

BAB ASSALAM

Lundi 21 février

21H

DUARTE

Mardi 22 février

21H

INCANTESIMU