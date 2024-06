À mi-chemin entre la foire et le colloque, A Chjama di a Muntagna réinvente les manifestations traditionnelles que nous connaissons tous. La première édition prendra part dans le stade de Calaccucia les 29 et 30 juin . « La culture corse est très riche. Elle est très différente de ce que l’on peut retrouver sur le continent et le Niolu a une grande histoire qu’il faut partager. » À partir de ce constat-là, Jade et Lison, deux jeunes filles en service civique à la mairie de Calacuccia ont décidé de créer un évènement d’une nouvelle dimension, chaperonnées par Napoléon Luciani. A Chjama di a Muntagna souhaite valoriser la culture et les savoir-faire insulaires et niolins. Cette « foire » se porte en grande partie sur les sports de nature. Le Niolu et ses riches cours d’eau vont accueillir les sorties pêche et canyoning. Sur terre, les sentiers escarpés seront le théâtre des randonnées pédestres, équestres et VTT. Tout comme la course du samedi, qui sera ouverte aux adultes et aux enfants.