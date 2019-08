"Café-signe", création d'un pôle de surdité en Corse-du-Sud 

Les afficionados des réseaux sociaux n’ont pas pu échapper à l’information : les sourds et malentendants ont désormais leur association en Corse-du-Sud. Une page dédiée est née sur facebook à la mi-juillet.

L'association a pour but d'accompagner le public atteint de surdité et de leurs familles sur divers domaines : citoyenneté, scolarité, soins, formation, accompagnement, éducatif, sensibilisation, etc.





Un « geste » attendu par de nombreuses personnes qui ont beaucoup à dire.

"Lorsque j'étais petite, j'étais sourde, raconte Coline Viaud, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre la langue des signes. En grandissant j'ai guéri mais je suis toujours intéressée et impliquée par la cause des sourds."

Ce témoignage a été possible lors d’un « Café-Signe » organisé récemment par l’association au café de Pietralba. La volonté des membres fondateurs est de réunir des personnes dans un lieu convivial autour d’un handicap qui n’est pas visible, parfois incompris mais qui touche beaucoup de Corses au cours de leur vie.