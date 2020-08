COVID-19 : opération de sensibilisation des randonneurs à Vizzavona

« Pour nous, il est important d’être sur le terrain pour rappeler que même dans les activités de loisirs, dans les activités sportives, nous devons continuer d’être très vigilants et d’appliquer les mesures barrières ». C’est le message que souhaite faire passer Philippe Mortel, directeur départemental de l’ARS, aux randonneurs ce vendredi 28 août à Vizzavona.



Car si le port du masque et le respect des gestes barrières sont devenus des réflexes dans certains contextes, dans d’autres cela s’avère plus délicat : « Dans les entreprises, à l’école, tout est bien organisé, il y a des protocoles, on sait que l’on va être très vigilants, dans les activités de loisirs on peut avoir tendance à oublier les gestes barrières » regrette Philippe Mortel.



Un relâchement sur le temps des loisirs qui est, sans doute, une des causes de la reprise de l’épidémie car « c’est le moment où l’on oublie que le virus est là. Or, le virus, lui, ne nous oublie pas » martèle le directeur départemental. C’est pourquoi, au-delà de la campagne de tests, l’ARS souhaite démarrer une nouvelle série d’opérations de sensibilisation. « La prévention constitue un axe majeur de la lutte contre la COVID » rappelle Philippe Mortel. Aussi, la présence de la gendarmerie se veut plus « dans une logique de prévention que de sanction ».



Une opération qui ne semble pas déplaire aux touristes présents ce vendredi 28 à la descente du train, comme Anthony et Jenifer : « On nous a distribué un fascicule avec les bons réflexes à avoir. Cela rassure. D’autant que nous venons de Strasbourg, la première vague nous a touchés » expliquent-ils.

L’ARS compte mener dans les prochains jours des opérations similaires, notamment auprès des clubs sportifs et des associations.