COVID-19 : "coup de pouce", l’action du Rotary en région Sud pour soutenir l’économie territoriale

De nombreux Rotary clubs bien implantés dans les régions se sont ainsi mobilisés depuis la période de confinement en mars 2020 pour lancer des dispositifs-pilotes d’aides aux entreprises et aux jeunes en difficultés, à l’instar ducouvrant les, lelaet la. Il regroupe 1490 membres.En 2020-2021, le District 1730 en accord avec ses 64 clubs, avait privilégié pour axe prioritaire d’intervention l'aide aux entreprises locales." Nous avons lancé fin mars 2020 lors du 1er confinement la plateforme éco- solidaire « Coup de Pouce » pour aider les TPE, PME, artisans et commerçants des territoires où nous sommes implantés, à préserver leurs emplois et sauvegarder leurs entreprises grâce aux conseils et accompagnements personnalisés en bénévolat de nos experts professionnels rotariens. Notre objectif spontané était de les aider à sortir de leur isolement et à les préparer à une reprise économique efficiente en mai 2020" expliqueà l’initiative de cette opération."Cette opération ponctuelle se voulait provisoire mais la crise sanitaire perdurant, nous avons très vite pris la décision de la prolonger jusqu’à lan fin de la période estivale. Avec l’arrivée de la seconde vague Covid-19 et le re- confinement européen récent, nous avons décidé, pour endiguer une récessionn économique majeure fin décembre 2020, de conjuguer nos efforts entre clubs rotariens français, belges et luxembourgeois et décidé de mettre en commun pour un impact économique amplifié nos réseaux professionnels et certaines de nos plateformes éco-solidaires pour mieux répondre aux problématiques urgentes des entreprises et desnjeunes en difficultés.La campagne médias collective que nous lançons en parallèle dans l’hexagone, en Belgique et Grand-Duché de Luxembourg, a pour vocation d’informer plus largement ces derniers sur ces dispositifs en ligne, ouverts à tous et en libre accès"."La plateforme « Coup de Pouce » mise en place par le District 1730 compte ainsi aujourd’hui après 7 mois d’expérimentation : 110 experts et plus de 600 sollicitations dont 90 % ont été,satisfaites dans les 9 domaines de compétences requis, les 10 % restant étant en cours de traitement. Elle se renforce actuellement grâce au soutien des clubs rotariens participant à cette opération médiatique pour venir en aide aux populations et entreprises sinistrées des Vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya » ajoute Jean-Jacques Titon à l’initiative de cette opération et de la communication de cette nouvelle campagne médiatique rotarienne aux côtés du nouveau Gouverneur du district 1730,