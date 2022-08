CGT Indecosa Corse : « 18 août, tempête imprévue ? »

« Face aux commentaires nous avons attendu une période par respect au deuil des familles.





"Phénomène inattendu", "pas prévisible", les explications ont du mal à masquer le manque de moyen de Météo France qui a subi des dizaines de suppressions d’emplois ces dernières années.



Pourtant le 17 août, soit la veille, une alarme météo niveau 3 a été déclenché par ESTOFLEX (European Storm Forecast Experiment).





Cette alarme centrée sur la Corse et la Toscane est rarement utilisée. Elle tient compte d’évènement intensif et violent rare comme les tornades et les ouragans »