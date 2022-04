CFA de Haute-Corse : portes ouvertes sur l’apprentissage

Le mercredi 13 avril, le CFA de Haute-Corse vous ouvre ses portes. L’occasion pour les professionnels, les jeunes et leur famille de découvrir l’établissement, ses équipements pédagogiques, ses pôles de savoir-faire et ses formations. Cet événement, organisée après deux ans blanches à cause de la pandémie, a pour vocation de promouvoir l’apprentissage, voie directe vers l’emploi, et de faire découvrir aux jeunes les métiers et les diplômes accessibles au CFA de Haute-Corse qui cette année compte plus de 800 inscrits, formation continue et apprentissage confondus. Avec 5 pôles de savoir-faire, 7 500m2 de plateaux techniques et plus de 80 diplômes, l’établissement est le premier CFA de Corse en nombre d’apprentis.

Les Missions Locales, le Centre d’Information et d’Orientation, Corsica Orientazione, la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, seront également présents lors de cette journée.