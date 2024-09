CFA de Furiani : une rentrée placée sous le signe de la proximité avec les entreprises

Depuis plus de 45 ans, le CFA de Haute-Corse s’engage à former les professionnels de demain. Avec ses quatre sites de formation répartis en Haute-Corse, dont trois délocalisés à L'Ile-Rousse, Corte et Ghisonaccia, le centre dirigé par Xavier Luciani a pour objectif de faciliter l'accès à l'éducation en s'implantant au cœur des territoires. Ce choix stratégique vise à atténuer les barrières géographiques et à résoudre les problèmes de mobilité, souvent considérés comme des freins à la formation en Corse.



À l’occasion de la rentrée 2024, le CFA innove en accueillant simultanément jeunes apprentis et entreprises recruteuses. « Ces nouvelles modalités d’accueil réservées aux premières années ont pour objectif de renforcer les liens entre l’établissement, les jeunes apprentis et les entreprises du territoire », explique Xavier Luciani, se réjouissant d’une augmentation notable des effectifs. « La tendance est à la hausse par rapport à la même date en 2023. Cette rentrée concerne plus de 220 apprentis. Les effectifs se calculent en décembre, car de nouveaux stagiaires peuvent s'inscrire en cours d'année. À titre d'exemple, l'an passé, nous avons accueilli près de 750 apprentis. »



Le CFA propose cinq pôles de formation : le Bâtiment, qui représente 40 % des apprentis, les métiers de la santé (20 %, en hausse), les métiers de bouche (17 %, en baisse), ainsi que les secteurs de l’automobile et du tertiaire. Ces formations, destinées aux jeunes de 15 à moins de 30 ans, sauf dérogation, s’étalent sur une durée de 1 à 3 ans. « Plus de 300 de nos apprentis sortent certifiés, mais le taux d’insertion en entreprises, en incluant ceux qui ne sont pas certifiés, frôle les 80 % », précise Xavier Luciani. Le nombre d'entreprises partenaires s'élève à environ 1500 en Haute-Corse.



Au fil des ans, les missions du CFA se sont multipliées. « Nous prenons en charge 14 missions au total », détaille le directeur. « Les CFA sont devenus presque des annexes de Pôle Emploi. Nous sommes à la fois centres de formation, d'orientation, lieux d'accueil, d'écoute et de prescription. Nous recevons plus de 1000 personnes par an, et près de la moitié aboutit à des contrats d’apprentissage. Nous accompagnons également toutes les formes de handicap. »