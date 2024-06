C'est la fête à Cauro : le club de Judo Ju-Jitsu organise une kermesse pour dynamiser le village

Cauro s'apprête à vivre une journée de fête avec la première édition de la kermesse organisée par le Club Cauro Judo Ju-Jitsu, sous l'égide de son fondateur et double champion du monde, Dominique Beovardi. « Étant native du village, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion lorsque monsieur le Maire Pascal Leccia nous a proposé de dynamiser la vie communautaire », explique Pauline Beovardi, présidente du club et cheville ouvrière de cette kermesse.



Le 30 juin prochain, dès 10 heures les habitants de Cauro et les visiteurs sont invités à participer à une variété d'activités allant du traditionnel tir à la carabine et chamboule-tout à la pêche au canard et mini-basket. Les stands seront tenus par des bénévoles enthousiastes, des parents et des jeunes licenciés du club, garantissant une ambiance animée et conviviale tout au long de la journée.



En plus des attractions ludiques, des associations locales seront présentes pour sensibiliser sur des causes importantes, telles que le don du sang et la lutte contre la mucoviscidose. « Nous voulons non seulement offrir une journée de plaisir et de jeux, mais aussi sensibiliser notre communauté à des enjeux cruciaux », ajoute Pauline Beovardi. Un moment fort de la journée sera la séance de dédicaces avec Dominique Beovardi, prévue en milieu d'après-midi. Les amateurs de judo auront ainsi l'occasion de rencontrer et d'échanger avec ce sportif de haut niveau.



Les recettes de la kermesse seront dédiées au financement de stages sur le continent pour les jeunes judokas prometteurs du club, soutenant ainsi leur développement sportif et personnel.