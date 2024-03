Bunifazziu : Les Handballeurs unis pour une noble cause au gymnase Libertas

À l'invitation de la JS Bonifacio, 60 joueurs répartis en 14 équipes ont répondu présents pour participer à un tournoi de handball à quatre, organisé en soutien à Noa et à l'association Le Petit Samouraï. Cet événement solidaire a su rassembler joueurs expérimentés et novices dans un esprit de partage et de convivialité.

Les principaux clubs du Sud Corse, tels que l'ASPV, la JSB et la STAV, étaient représentés lors de cette journée exceptionnelle. Les équipes, des "Graslactiques" et "HKilina" aux "Brocolis" et "Bonis", en passant par les "Vieux" et les "Dalton", ont offert un spectacle unique, où le plaisir du jeu surpassait toute autre considération.

Au-delà de la compétition, l'objectif principal était de transmettre des ondes positives à Noa. Toute la recette de cette journée a été intégralement reversée au profit de l'association Le Petit Samouraï, témoignant ainsi de la générosité et de la solidarité de la communauté handballistique de Bunifazziu.