Bunifaziu : Succès du Marathon Fitness

De 10 heures et jusqu'à 17 heures, sept cours accessibles au plus grand nombre ont rassemblé plus d'une centaine de participants qui ont partagé ce moment sportif au profit d'une bonne cause.

Une journée dont les maîtres-mots étaient esprit sportif, convivialité, échange, dynamisme et solidarité.





Au terme de ce rendez-vous solidaire, ce sne ont pas moins 1.600 euros qui ont été récoltés au profit de l'association Romane Un pas après l'Autre.

Les organisateurs tiennent à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette journée.