Budget participatif : votez pour vos chantiers favoris à Bastia

Permettre aux Bastiais de choisir plusieurs chantiers de l’année à venir. C’est sur ce principe que se base l’initiative « budget participatif », mise en place par la mairie de la ville depuis 2018. Après deux premières étapes de pré-sélection, 12 projets ont été retenus, et sont maintenant soumis au vote du public -en ligne et en physique- jusqu’au 31 décembre 2022. « On a eu une centaine de projets déposés, ça augmente chaque année », explique Antoine Graziani, conseiller municipal de Bastia. « Il a fallu étudier la faisabilité financière et technique de chacun. Donc écarter ceux qui comportaient un budget trop important, ou au contraire ceux qui demandaient une aide de fonctionnement, plus que de financement. »



Car au total, la mairie de Bastia alloue 220 000 euros au dispositif de budget participatif. Une enveloppe similaire à celle de l’année passée, symbole d’une initiative qui fonctionne bien. « En fonction des votes, un classement va être établi entre les 12 projets. Ensuite, on va les réaliser, dans l’ordre, jusqu’à épuisement des fonds », précise Antoine Graziani. Si certains sont plutôt onéreux, comme l’installation de lumières LED sur la descente de Ficaghjola (143 000 euros), d’autres sont très simples et accessibles, et ne demandent qu’une petite contribution. Dans ce registre, on peut noter l’ajout de bancs à l’entrée de l’Arinella (4 800 euros), ou encore la pose de jardinières urbaines place Quilici (6 880 euros).