Brocante de Matériaux en Marana-Golo : une première édition en faveur de l’économie circulaire et l’anti-gaspillage

Depuis ce vendredi matin et jusqu'à samedi soir, malgré des conditions météorologiques qui ne sont pas vraiment favorables, deux stands bien garnis proposent chaussures et vêtements de sécurité, machines, outils… devant l’enseigne Polymat, à Furiani : cette initiative de la Communauté de Communes Marana-Golo, inédite en Corse, tend à promouvoir l'économie circulaire avec la première édition de la « Brocante aux Matériaux ».

L’idée est simple : les entreprises qui le veulent proposent à la vente leurs stocks invendus ou inutilisés, permettant ainsi aux particuliers et aux professionnels d’acquérir des matériaux de qualité à prix réduit.



« Cette initiative vise à offrir une seconde vie aux matériaux souvent destinés à la déchetterie, tout en répondant à des besoins locaux. C’est une occasion pour les entreprises de se débarrasser de stocks qui ne trouvent pas preneur, et pour le grand public de réaliser de belles affaires, tout en contribuant à une démarche écoresponsable », explique Anne-Lise Serra, chargée de mission Écologie industrielle et territoriale.



En offrant aux entreprises locales l’opportunité de revendre des produits qui n'ont pas trouvé d’acheteurs, l’idée novatrice sur l'île "est de donner une nouvelle chance à des matériaux qui, sans cette initiative, finiraient dans les poubelles ou seraient laissés de côté. Nous encourageons donc le réemploi dans tous ses aspects : construction, rénovation, mais aussi dans le cadre de petits travaux domestiques. Cela permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi de stimuler l’économie locale », souligne Anne-Lise Serra.



Les matériaux proposés sont variés : menuiseries, revêtements de sol et de mur, sanitaires, vêtements de travail, et autres équipements. Des entreprises telles qu'ETM, Isulamat, Dielco, Pro-équip, Polymat et Repar’Store participent et plusieurs points de vente sont installés à Borgo, Lucciana, Furiani et Venzolasaca jusqu’à samedi. « Les entreprises qui participent vendent des fins de série, surplus et erreurs de commande. Cela permet de ne plus faire dormir les produits dans les entreprises, produits qui finiraient en déchetterie », précise, encore, Anne-Lise Serra.



Selon Tristan, chef comptoir vendeur à Polymat, « la clientèle est au rendez-vous depuis l’ouverture des portes du magasin ce matin. On vend essentiellement à des clients habituels, mais il y a également pas mal de gens qui se sont arrêtés quand ils ont vu les stands devant notre enseigne. »

Il explique que le magasin, après avoir entendu parler de cette initiative grâce à une newsletter reçue de la part de la ComCom, « a souhaité profiter de l’événement pour mettre en avant d’anciennes collections et ainsi vider les stocks. »



Pour ceux qui s’inquiéteraient de la garantie de la sécurité et de la qualité des produits, une charte a été mise en place par la Communauté de Communes de Marana-Golo : « Les entreprises fixent les prix, et on leur a donné une charte à respecter sur le type de produits en vente pour éviter les produits dangereux ou trop abîmés. Les prix sont attractifs et sont des prix cassés. En Corse, cela permet de diversifier les leviers économiques et de faire émerger de nouvelles idées. », insiste la chargée de mission Écologie industrielle et territoriale.





L’économie circulaire au cœur des enjeux insulaires

Au-delà de l’aspect commercial, la brocante s’inscrit dans un mouvement en faveur de l’économie circulaire. « Nous sommes conscients des enjeux environnementaux auxquels la Corse doit faire face, notamment en matière de gestion des déchets. Cet événement est une réponse locale et concrète à ces défis, mais aussi une manière de sensibiliser les citoyens et les entreprises aux bienfaits du réemploi. En favorisant la consommation responsable, nous pouvons tous ensemble participer à la transition écologique. L’économie circulaire est un moyen d’innovation et les entreprises répondent à l’appel », lance Anne-Lise Serra.



Le soutien de partenaires comme l’ADEME, l’ADEC, la CCI de Corse et la CMA de Corse renforce cette initiative.

« Le rôle de ces partenaires est essentiel. Ils apportent une expertise et une visibilité qui renforcent l’impact de l’événement. Ce type de collaboration est un modèle de ce que devrait être une transition réussie vers un avenir plus respectueux de l’environnement », affirme-t-elle.



La Communauté de Communes de Marana-Golo entend bien pérenniser cette initiative : « Nous allons suivre attentivement la quantité de matériaux réutilisés et l’enthousiasme des participants. Si ce premier événement est un succès, nous envisageons de le pérenniser et de l’élargir à d’autres secteurs de l’île. »

La brocante pourrait à l'avenir inclure des mobiliers d'hôtels, de bureaux ou de literie. Cette première édition axée sur le BTP et les matériaux, considérés comme plus accessibles et vendables, pourrait donc n'être qu'un début.