Borgo : un stage de haut niveau pour une centaine de karatekas

Ce stage au complexe Paul-Natali de Borgo était organisé par le Karaté Club de Borgo et le Karaté Club de Biguglia. Les deux responsables, Charles Sampieri (Borgo) et Sébastien Le Van (Biguglia) avaient convié pour l’occasion deux champions : Marc Ruelle, 4ème Dan, BEES 2ème degré, entraîneur d'athlètes de haut niveau kata et combat, multiple médaillé national, individuel et par équipe et Helvétia Taily, membre de l'équipe de France senior (kata), multiple médailles nationales, 3ème au championnat d'Europe, 3ème au championnat du monde.





« Pour nous il était nécessaire de donner une impulsion à notre discipline en cette période très difficile de crise sanitaire» soulignait Charles Sampieri. « Nos karatékas qui sont en dehors des structures de haut niveau ont été les laissés pour compte de cette crise sanitaire. Ce stage avait pour but de faire travailler nos licenciés dans le domaine de la technique et du combat et d’apporter tant aux élèves qu’aux enseignants des outils supplémentaires. Nos intervenants sont habitués de la scène internationale et les accueillir chez nous l’espace d’un week-end permet d’avoir une plus grande visibilité de notre niveau ».





Si vendredi le stage, deux heures d'entraînement le matin, deux heures l'après-midi, était consacré à la technique kata avec notamment le travail des fondamentaux, de la dynamique et de l’exécution des différents katas, ce samedi le stage, deux heures le matin ainsi que trois heures l'après-midi, était ciblé sur le combat, le kumite.

Un stage qui a respecté au pied de la lettre les règles sanitaires avec test PCR obligatoire, gel, lingettes, prises de température.