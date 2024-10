Borgo se prépare à accueillir le 2ème Mondial de belote

L’association Belote e basta, initiatrice de cet événement en 2023, remet le couvert pour une nouvelle édition du Mondial de belote contrée à Borgo. Dès 14h, la salle polyvalente de la ville accueillera les passionnés de ce jeu traditionnel, attirés par la promesse de 8000 euros de récompenses. Bernard Santini, président de l'association, souligne que le concours est "ouvert à toutes et à tous" et précise que "s'il commence à 14h, il est préférable d'être sur place aux alentours de midi".Les inscriptions, fixées à 100 euros par équipe, sont ouvertes jusqu'au jour même du concours. Toutefois, Santini recommande de s'inscrire à l'avance, soulignant le succès croissant de l'événement. "Le terme de 'Mondial' a toute sa place ici puisque, si l’on a déjà des inscriptions en cours de joueurs qui viennent de l’île mais aussi de toute la France, nous avons également reçu des appels de personnes vivant à l’étranger, ce qui est très encourageant", confie-t-il.Les équipes finalistes se partageront des sommes conséquentes, avec 3000 euros pour les vainqueurs, 1600 euros pour les seconds, 800 euros pour les troisièmes et quatrièmes, et 450 euros pour les équipes classées jusqu'à la huitième place. Une consolante, avec un gain de 20 euros, est prévue pour ceux éliminés en début de compétition. La municipalité de Borgo joue un rôle clé dans la réussite de l'événement. "La Mairie nous a soutenu depuis le début, sans elle l’événement n’aurait jamais pu voir le jour. Madame Natali a toujours cru en notre projet, et nous sommes fiers de le lui rendre par sa réussite", a tenu à préciser Bernard Santini.Le public est également invité à venir assister à ce grand rendez-vous qui, en seulement deux éditions, s'impose déjà comme un incontournable pour les amateurs de belote.Inscriptions : 100 € par équipe (repas offert) au 06 75 31 24 20 Date : Samedi 5 octobre, à partir de 14hLieu : Salle polyvalente de Borgo, 20290 Borgo