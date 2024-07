Borgo : Un hommage à Antoine de Saint-Exupéry ce 31 juillet pour les 80 ans de sa disparition

Antoine de Saint-Exupéry, auteur du célèbre "Petit Prince", cinquième livre le plus vendu au monde avec plus de 300 millions d’exemplaires, aurait fêté cette année ses 124 ans. Il a disparu en mer le 31 juillet 1944, au cours de sa dixième mission de reconnaissance aérienne à bord d’un Lockheed P-38 Lightning. Cette mission était effectuée pour le groupe de reconnaissance II/33, sous commandement américain, et avait décollé de Borgo. Depuis 1948, il est reconnu « Mort pour la France », et son nom figure au Panthéon parmi les écrivains morts au champ d’honneur.`



Les commémorations débuteront à 10h30 avec une messe à l’église de l'Annonciation de Borgo, présidée par le Cardinal François-Xavier Bustillo. À 12h30, les invités, dont le Préfet de la Haute-Corse et la Maire de Borgo, se rassembleront au Camp Henri Martin pour dévoiler un livre souvenir. Ils procéderont également à la plantation d’un olivier en présence d’Olivier d’Agay, petit-neveu de Saint-Exupéry et président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse. Un poème ou un chant interprété par un élève marquera ce moment.



L’après-midi se poursuivra au camp Colonna d'Istria à 13h30, avec une cérémonie militaire. La Lyre bastiaise interprétera "Honneurs Aux Champs" et un hommage sera rendu avec le dévoilement d’une stèle. Un dépôt de gerbes sera effectué, suivi de la sonnerie aux Morts et d’une minute de silence. La cérémonie se clôturera par un passage du PUMA au-dessus de la place d’armes.



Le cortège se dirigera ensuite vers le mess du camp Colonna d'Istria pour un déjeuner, où Olivier d’Agay prendra la parole. Les festivités se poursuivront à 18h avec un dépôt de gerbes devant une autre stèle, et un gala en soirée à 19h marquera la fin des célébrations. Ce gala inclura la remise des prix du concours mémoriel pédagogique "Parle-moi de Saint Exupéry", organisé par l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre.