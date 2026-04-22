Bonifacio n’augmentera pas les impôts cette année mais ouvre le débat pour 2027

Julien Castelli le Mercredi 22 Avril 2026 à 10:09

Lundi soir, lors du conseil municipal, les élus bonifaciens ont voté le budget primitif 2026. L’investissement sera une nouvelle fois conséquent l’an prochain, mais le maire Jean-Charles Orsucci doute de pouvoir conserver le même train de vie par la suite, compte tenu de l’austérité contrainte au niveau national. Il en appelle donc à faire un choix pour 2027.