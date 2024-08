Bonifacio : face au mépris du tri, le maire passe à l'offensive

Aaux abords des points de collecte de Bonifacio, les sacs poubelles s'accumulent. Si ce phénomène peut faire penser de prime abord à une éventuelle faille dans l'organisation de l'intercommunalité – en charge de la collecte des déchets –, il n'en est rien. Il s'agit tout bonnement d'un manque de civisme observé chez une petite partie des habitants. Une situation contre laquelle le maire, Jean-Charles Orsucci, entend bien poursuivre sa bataille entamée il y a 16 ans. Par la sanction, si besoin. Ainsi, l'élu a réuni mardi 6 août les dirigeants de l'Office de tourisme, du port de plaisance, de la police municipale, mais aussi le responsable de la propreté de la ville, la Communauté des communes et ses ambassadeurs du tri ainsi que la directrice de la communication afin de trouver des solutions pour recouvrer la propreté dans sa ville. Réunion qui s'est clôturée par une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, constituant un ultime avertissement.



"Je pointe un manque de civisme d'une minorité de personnes qui déposent leurs déchets devant les points de collecte et qui ne prennent pas la peine de mettre leurs détritus dans les conteneurs. Ils ne font pas le tri, alors que la ville offre toutes les structures nécessaires pour cela. Nous avons une déchetterie fonctionnelle gérée par le SYVADEC. Au lieu de ça, ils entassent tous leurs déchets dans d'immenses sacs de 100 litres qui ne rentrent évidemment pas dans les bacs des points de collecte. Ça fait trop longtemps que ça dure", s'agace-t-il, quelques heures après la réunion, en songeant sérieusement à interdire l'usage de sacs plastiques de cette contenance.



Ainsi, le maire est clair. Le communiqué partagé constitue le dernier avertissement, avant la verbalisation. "Si la situation ne s'améliore pas rapidement, nous allons passer à la verbalisation, pouvant aller jusqu'à 1 500 €. L'état des faits est d'autant plus rageant qu'une petite poignée de personnes suffit à anéantir les efforts significatifs des autres administrés. Et visiblement, la sanction est la seule solution", déplore Jean-Charles Orsucci.



Cette initiative est d'autant plus à craindre que, grâce à un système de vidéo-surveillance installé aux quatre coins de Bonifacio, l'élu est tout à fait en mesure d'identifier les auteurs de ces actes. Et, surprise, il s'agit majoritairement de riverains, et plus particulièrement de commerçants. "Même si le pic de ce manque de civisme a lieu en saison estivale, en raison de l'activité économique, ce ne sont pas les touristes qui sont à l'origine de ce trouble", tient-il à préciser.