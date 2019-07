Bonifacio : Un voilier de 15 m s'échoue sur l’écueil des Gavetti

Le canot tout temps SNS063 de la SNSM de Bonifacio a été sollicité, samedi sur le coup de midi, pour porter assistance à un voilier de 15 m, échoué sur l’écueil des Gavetti, dans le secteur de Cala Longa.

Aussitôt les sauveteurs en mer ont engagé, en présence de la gendarmerie maritme, l'opération de désenchouage, mais elle a été rendue délicate par le courant assez fort et la présence de rochers affleurants.

Sur ce plan le soutien ponctuel du patrouilleur des Bouches de Bonifacio , SNS 617, s'est avéré particulièrement fructueux.

Finalement, après plus d’une heure d’efforts, le voilier a été désenchoué.

Et tout le monde a pu rentrer sur Bonifacio sur le coup de 16 heures.