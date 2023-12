Bonifacio : A Spassighjata Bunifazinca revient ce samedi

Cette course très technique, entre Marine et Haute-Ville, se disputera sur un parcours très technique de 8,3 km pour un peu plus de 300 mètres de dénivelé positif.



Le coup d’envoi est fixé à 17h30 sur la Marine. Dans la foulée les trailers se rendront à l’entrée de la vallée Saint-Julien, où ils emprunteront, de suite, sur la gauche la montée de Carpa. Le descente vers Brancucciu permettra au peloton de repasser sur la Marine avant une incursion en Haute Ville qui débutera par les escaliers menant au Monument aux Morts et à la mairie, puis la partie plus roulante du côté du cimetière. L’incursion dans les rues de la Haute Ville, et les descentes de la chapelle Saint-Roch et du Rastellu précéderont de peu la ligne d’arrivée implantée au fond du port.