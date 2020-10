BikingMan Corsica : une 3ème édition sous le signe du couvre-feu 

Même si repoussée dans le temps, cette très difficile course ultra-cycliste sans assistance a été maintenue par les organisateurs. Le BikingMan a été créé par Axel Carion qui depuis 2011 sillonne à vélo les tracés les plus vertigineux du globe en quête de rencontres culturelles uniques. «Ces courses d’exploration cycliste BikingMan sont sans assistance externe. Elles ont pour but de tester les athlètes du monde entier qui recherchent le graal de l’endurance » explique l’organisateur.En cette année 2020, placée sous le signe du coronavirus, le circuit BikingMan a été amputé de plusieurs épreuves : le Brésil, prévu en juin, le Pérou, prévu en juillet et le Laos prévu en octobre. Ont d’ores et déjà eu lieu Oman en février dernier et le Portugal en septembre. Le BikingMan Corsica, prévu en avril, a lui été décalé en ce mois d’octobre.Le départ s’effectuera ce lundi à 6 heures du camping San Damiano à Biguglia, avec une arrivée en ce même camping, 850 km plus tard. Une course qui se déroule sur l’asphalte avec un dénivelé total de 15 616 mètres. Les 168 concurrents dont une vingtaine de féminines traverseront le Cap Corse puis direction Porto, Ajaccio, Porto Vecchio, le sillon central de l’île et Biguglia. Temps imparti : 5 jours et 120 heures. Autrement dit date limite d’arrivée le samedi 31 octobre à 5h. «Le parcours 2020 a été amélioré par rapport à 2019 avec un passage sur les plages de Palombaggia, les cols de l’Ospedale et Bacinu » précise Alain Carion.Le contexte sportif du couvre-feu impose de parcourir la totalité de l’épreuve dans un « temps limité » mais n’enlève rien au challenge de l’autonomie du BikingMan où chaque athlète doit savoir gérer ses réparations, son alimentation et sa progression. Les meilleurs pourront terminer en 50 heures (3 jours pédalés) et les plus téméraires en 5 jours (temps limite pour parcourir les 850 kilomètres).Chaque étape journalière comportera un minimum de 3000m de dénivelé avec de magnifiques ascensions au programme telles que les cols de : Verde, Vacchia, Bacinu ou l’Ospedale ainsi que l’exploration des plus belles routes côtières de l’île.Avec une saison très perturbée par le COVID, le BikingMan Corsica sera la 3ème et dernière épreuve de la série BikingMan 2020 (au lieu des 6 étapes prévues). C’est l’une des dernières épreuves pour amateurs à pouvoir se tenir malgré le contexte sanitaire grâce au format « COVID-Ready » de l’événement.L’épreuve « Biking man Corsica » qui compte pour les championnats du monde d’ultradistance à vélo a reçu les autorisations administratives nécessaires ce vendredi 23 octobre dans la soirée. Elle se déroulera dans un format inédit c'est-à-dire sous couvre-feu et avec la sécurité sanitaire pour fil rouge. A l’image du label sanitaire de l’Agence de Tourisme de la Corse, partenaire de l'événement, « safe corsica » qui a été octroyé à l’évènement. Mais cela n’enlève en rien au challenge : l’autonomie totale des participants. Ces derniers évoluent en effet sans assistance puisque chaque athlète doit gérer ses réparations, son alimentation et sa progression.L’ATC, partenaire de l’évènement continue de promouvoir l’île dans un contexte sanitaire contraint lié à la reprise de l’épidémie. Le crédo « sport nature » et le cyclotourisme s’imposeront à nouveau comme une nouvelle vitrine de la destination pour la saison touristique à venir.