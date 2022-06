BikingMan Corsica : c'est parti pour la course d'ultra en autonomie qui traverse l'ile

A 5 heure de ce lundi 6 juin, les quelque 155 participants de l’étape corse du Bikingman 2022 se sont élancés du camping San Damiano à Biguglia pour avaler 1000 km d’ultracyclisme autour de l’île. « Le BikingMan ressuscite les courses d’ultradistance à vélo en rassemblant des femmes et des hommes autour d’épreuves engagées sans aucune assistance » explique Axel Carion, concepteur de la compétition. « Dans ces 7 étapes du bikingman, les concurrents, en solitaire ou en duo, roulent de nuit comme de jour au cœur de territoires très exigeants. Chaque épreuve suit des routes sublimes et rassemble des conditions climatiques et topographiques extrêmes. Le bikingman est ouvert aux professionnels et aux amateurs de la spécialité ».



L’étape corse, 23ème course Bikingman organisée, la plus populaire depuis la création du championnat, regroupe cette année, du 6 au 12 juin, 155 participants, dont 9 féminines, et 17 insulaires et 70 anciens participants (qui ont déjà participé à l’épreuve). Les concurrents sont face à un parcours de 1000 km et 18 500 mètres de dénivelé positif, à couvrir en moins de 120 heures avec notamment les ascensions des cols de Verde, Vacchia, Bavella, Ospedale, Battaglia. Départ et arrivée se situent au Camping San Damiano sur le Lido de la Marana sur la commune de Biguglia. Les concurrents doivent passer par 2 points de contrôle obligatoires : Camping l’Oso sur Porto-vecchio (commune étape officielle) et La Cigale sur Porto (commune étape officielle). En 2020 c’est un Corse, qui avait remporté cette épreuve : Anthony Duriani.



Le bikingman 2022 comprend 7 étapes : 2 mai au Portugal, 6 juin en Corse, 27 juin sur les cols mythiques français dans le sud de la France, 18 juillet Annecy , 8 aout Aura en Auvergne, 5 septembre Euskadi, et 26 septembre Brésil